Medarbetare till sanktionssamordningen på UD:s säkerhetspolitiska enhet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-22
Säkerhetspolitiska enheten, Utrikesdepartementet
Vill du vara en del av Utrikesdepartementets sanktionsarbete? Vi söker dig som vill arbeta med sanktionsfrågor i en internationell miljö. Tycker du att det låter intressant och utmanande? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi erbjuder ett viktigt och intressant arbete i en dynamisk miljö. Som medarbetare inom sanktionssamordningen ingår du i ett litet, starkt team som arbetar med horisontella substans- och processfrågor i sanktionshanteringen, såväl nationellt och i EU, som i FN.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Sanktionsinstrumentet har ökat i såväl omfattning som politisk betydelse de senaste åren. Som handläggare inom sanktionssamordningen, ansvarar du för policyutveckling och horisontell samordning inom sanktionspolitiken. I tjänsten ingår även stöd och metodutveckling för geografiska och funktionella enheter, som hanterar enskilda sanktionsregimer. Du biträder UD:s samordnare för sanktionsfrågor, tillsammans med ytterligare en kollega. Du företräder Sverige i vissa EU-samråd och stödjer förhandlingsarbetet i EU, liksom i relevanta FN-processer. Du handlägger frågor som rör efterlevnad av sanktioner. Arbetet förutsätter nära samarbete med berörda departement och myndigheter samt kontakter med näringsliv och forskningsvärlden.
Arbetet på sanktionssamordningen präglas av ett samarbetsinriktat arbetsklimat och ställer krav på gott omdöme, god rättslig kompetens och förmåga att se lösningar i komplexa frågeställningar.Publiceringsdatum2026-01-22Bakgrund
Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet från Regeringskansliet eller annan svensk myndighet. Du har relevant juridisk kompetens och god kunskap om internationella sanktioner och sanktionsarbete. Erfarenhet från privat sektor är meriterande. Tjänsten förutsätter goda språkkunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har god kunskap om Regeringskansliets arbetsformer och förstår de krav som ställs i en politiskt styrd organisation.
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, strukturerad, noggrann och har en god förmåga till samarbete, innovativt tänkande och att genomföra processer, även under perioder av ett högt arbetstempo.
Du är kvalitetsmedveten, stresstålig och lösningsorienterad med ett professionellt förhållningssätt. Du har hög integritet, gott omdöme och en hög säkerhetsmedvetenhet.
Du trivs med ett samarbetsinriktat förhållningssätt och har förmågan att skapa struktur i en miljö som ständigt påverkas av omvärlden.Övrig information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast möjligt. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Ann-Sofie Nilsson, enhetschef, eller Anna Ekstedt, sanktionssamordnare. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Emilia Strömsten samt fackliga kontaktpersoner för UPF (Saco) respektive ST-UD (OFR/S, P, O), samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 8 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utrikesdepartementet ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av försvarsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
