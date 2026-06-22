Medarbetare till säljsupport och eftermarknad i Markaryd
Jobandtalent Sweden AB / Säljarjobb / Markaryd Visa alla säljarjobb i Markaryd
2026-06-22
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Markaryd
, Osby
, Hässleholm
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en kundnära roll där service, teknik och problemlösning möts i vardagen? Trivs du med att vara den som skapar trygghet, hittar lösningar och hjälper både kunder och återförsäljare vidare?
Nu söker vi en medarbetare till säljsupport och eftermarknad hos en av våra kunder i Markaryd.
OM TJÄNSTEN
I rollen blir du en viktig del av ett team inom säljsupport och eftermarknad. Du arbetar nära både kunder, återförsäljare och interna funktioner och hanterar frågor som rör order, leveranser, produkter, reklamationer, garantier och reservdelar.
Det här är en roll för dig som tycker om kombinationen av kundkontakt, administration och teknik. Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver ha en naturlig nyfikenhet, god teknisk förståelse och vilja att lära dig mer om kundens produkter och lösningar.
Du blir en del av en erfaren och sammansvetsad avdelning med hög kunskapsnivå, hjälpsamhet och stark laganda. Här finns både trygghet, kompetens och en vardag där man hjälps åt.
Exempel på arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
hantera inkommande kund- och återförsäljarärenden via telefon och e-post
registrera och följa upp order av kaminer, skorstenar och tillbehör
ge support kring priser, leveranser och produktinformation
hantera reklamationer, garantifrågor och reservdelsärenden
läsa och tolka ritningar, installationsunderlag och teknisk dokumentation
göra enklare beräkningar kopplade till tekniska lösningar
samverka med exempelvis konstruktion, kvalitet, produktion, logistik och marknad
bidra till att identifiera återkommande frågor, avvikelser och förbättringsmöjligheter
OM DIG
Vi tror att du har erfarenhet från exempelvis kundservice, teknisk support, orderhantering, innesälj eller en annan kundnära roll där du fått kombinera service med struktur och problemlösning.
Du är trygg i kunddialoger, både via telefon och e-post, och har en god administrativ förmåga. Eftersom rollen innehåller tekniska frågor behöver du också ha en god teknisk förståelse och kunna sätta dig in i ritningar, mått och tekniska underlag.
Som person är du öppen, prestigelös och serviceinriktad. Du är lugn även när tempot ökar, gillar att samarbeta och bidrar till en positiv känsla i teamet. Du behöver trivas med att både ta ansvar självständigt och vara en del av ett större sammanhang där man hjälps åt.
Vi söker dig som har:
erfarenhet av kundservice, teknisk support, orderhantering, innesälj eller liknande
god administrativ förmåga och vana av affärs- eller ordersystem
god teknisk förståelse och intresse för tekniska produkter
förmåga att läsa och tolka tekniska underlag, ritningar och måttsatta dokument
flytande svenska och mycket god engelska i tal och skrift
ett strukturerat, noggrant och lösningsorienterat arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet från teknisk kundservice, eftermarknad, reklamationer, garantiärenden, reservdelshantering eller från bygg-, installations-, VVS-, ventilations- eller tillverkande verksamhet. Kunskaper i tyska, holländska eller franska är också meriterande.
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ANSÖKAN
Tjänsten är på heltid och inleds som en hyrrekrytering med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kunden. Placering är i Markaryd och möjlighet till visst hybridarbete kan finnas efter överenskommelse med chef.
Start sker gärna så snart som möjligt efter sommaren.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan och bifogar CV.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856881-2063241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
285 31 (visa karta
)
285 31 MARKARYD Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9971962