Medarbetare till Salads and Smoothies i Malmö
Thota, Venkata Nagendra / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2025-09-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thota, Venkata Nagendra i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Restaurangbiträde till Salads and smoothies i Malmö.
Vi på Salads and smoothies studio ,Malmö behöver utveckla vårt team med ytterligare en medarbetare.
Är du en glad, flexibel och får både kollegor samt kunder att trivas i din miljö så är du varmt välkommen att skicka in din cv till oss. För oss är det viktigt att du är noggrann och fokuserad på jobbet, är självsäker och klarar av utmaningar vid stress. Hos oss arbetar man i högt tempo.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av vår mat. Vårt prio är att hålla hög produktkvalitet, hygien och kundservice. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
emial
E-post: nagendra0168@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thota, Venkata Nagendra
, https://saladsandsmoothies.se/restauranger/studio-malmo/
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Salads and smoothies i Malmö Kontakt
Thota nagendra nagendra0168@gmail.com Jobbnummer
9518550