Medarbetare till Salads and Smoothies i Malmö

Thota, Venkata Nagendra / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2025-09-19


Restaurangbiträde till Salads and smoothies i Malmö.
Vi på Salads and smoothies studio ,Malmö behöver utveckla vårt team med ytterligare en medarbetare.
Är du en glad, flexibel och får både kollegor samt kunder att trivas i din miljö så är du varmt välkommen att skicka in din cv till oss. För oss är det viktigt att du är noggrann och fokuserad på jobbet, är självsäker och klarar av utmaningar vid stress. Hos oss arbetar man i högt tempo.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av vår mat. Vårt prio är att hålla hög produktkvalitet, hygien och kundservice.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
emial
E-post: nagendra0168@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thota, Venkata Nagendra, https://saladsandsmoothies.se/restauranger/studio-malmo/
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta)
211 19  MALMÖ

Arbetsplats
Salads and smoothies i Malmö

Kontakt
Thota nagendra
nagendra0168@gmail.com

Jobbnummer
9518550

