Medarbetare till prefabfabrik betong/armering/form i omnejd Uddevalla
QwickWork Bygg AB / Maskinoperatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinoperatörsjobb i Uddevalla
2026-03-12
QwickWork söker nu betongarbetare till prefab-fabrik med pendelavstånd från Uddevalla. Arbetsuppgifterna är att arbeta med formsättning, armering och gjutning av prefabricerade inneväggar, sandwichväggar, bjälklag samt fundament.
Efter gjutningen krävs viss efterbearbetning. Du kommer att arbeta vid ett gjutbord med ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp kommer variera. Du har erfarenhet av liknande jobb och är van vid armering/betong och att läsa ritningar.
Körkort krävs
1-3 års erfarenhet av väggproduktion inom prefab eller motsvarande Ersättning
Timlön enl kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QwickWork Bygg AB
(org.nr 559318-8468), https://qwickwork.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9794662