Medarbetare till postombud, Stockholm Tidsbegränsad anställning
PostNord Sverige AB / Brevbärarjobb / Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kanske mest kända varumärke - och vi finns överallt. Det finns en stark drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet ända fram. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Du & Vi & Jobbet
Som medarbetare på våra olika postombud i Stockholm är du pulsen i allt vi gör och kommer att variera dina dagar med att ge service till våra företags- och privatkunder samt sortering. Vi förändras med världen, men vårt samhällsuppdrag är detsamma idag som igår. Som sista länk i leveranskedjan är du en del av ett lagarbete och sammanhang där glädje och stolthet är vår kultur.
Den här tjänsten är en tidsbegränsad anställning med en sysselsättningsgrad på 50-80%. Anställningen startar vecka 47-48 och pågår fram till och med vecka 1 2026. Under vardagar kommer dina arbetspass främst att vara förlagda på eftermiddagar/kvällstid någon gång mellan klockan 12:00 och 20:15. På lördagar är arbetspassen förlagda mellan 09:45 och 16:15 och vi önskar att du som anställs är tillgänglig för jobb samtliga lördagar.
Du kommer att utgå från olika kontor i Stockholm som ligger på Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Vasastan, Södermalm samt i Årsta.
Vad du kommer att göra
- Hjälpa både företags- och privatkunder med försändelser.
- In- och utlämning av paket och värdeförsändelser
- Sortering och vidaresändning av post och paket
- Försäljning
Vem du är
- Självgående: Du vet vad som behöver göras och ser till att det blir gjort.
- Strukturerad: Noggrannhet är viktigt för att säkerställa att alla försändelser hamnar rätt.
- Serviceinriktad: Säkerställer en god service även under hektiska perioder.
- God kondition och rörlighet: Du är aktiv under större delen av din arbetsdag.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
- Vana att arbeta självständigt och i team
- God servicekänsla
- Svenska i tal och skrift
- B-Körkort: Van att köra och trygg i trafiken
- Gymnasieexamen
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?
Du ansöker genom att klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV. Se till att ha betyg redo från gymnasiet alternativ från högre utbildning när du påbörjar ansökan, dessa ska laddas upp i din ansökan och är viktigt för att du ska kunna gå vidare i processen. Om du har frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För Fackliga kontaktpersoner se Facklig kontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Sverige AB
(org.nr 556711-5695), https://www.postnord.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9546438