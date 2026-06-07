Medarbetare till plåt och svetsverkstaden, Saab Muskö
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2026-06-07
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Medarbetare till plåt och svetsverkstaden
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din Roll
I plåt och svetsverkstaden på Saab Kockums Muskö ingår du i ett team där alla spelar en viktig roll mot målet att färdigställa marinens fartyg och göra dem körklara.
Du har en mängd olika arbetsuppgifter där tyngdpunkten ligger mot renovering och ombyggnationer. Dina initiativ och kreativa lösningar spelar en viktig roll för fartyg med olika ålder och storlek. Arbetet är varierande och du kommer att ges goda möjligheter att utveckla ditt hantverk och yrkeskunnande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Svets och plåtarbeten vid renovering och ombyggnation av fartyg
Nytillverkning av enstycksdetaljer
Kontroller av tex ankarkätting, livflottearrangemang m.m.
Diverse verkstadsarbeten
Arbetet utförs både ombord på fartyg och i verkstad. Resor inrikes kan förekomma. Arbetstiderna är dagtid och skift kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-07Profil
På Saab Muskö är det viktigt att du har rätt inställning, starkt driv och viljan att utvecklas. Att tänka kreativt och att komma med egna initiativ är egenskaper som värderas högt. Kvalitet är viktigt för oss i vårt arbete mot kund och internt därför ser vi gärna att du är noggrann och lösningsorienterad.Kvalifikationer
Erfarenhet inom industri eller verkstad
Grundläggande kunskap inom svetsning och plåtarbete
Stort teknikintresse
B-körkort
Arbetet kräver att du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Muskö (visa karta
)
148 95 MUSKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB nina.torebrink@saabgroup.com Jobbnummer
9951133