Medarbetare till Parkmiljö på Gröna Lund
AB Gröna Lunds Tivoli / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Gröna Lunds Tivoli i Stockholm
På Gröna Lund arbetar vi för att skapa helhetsupplevelser i världsklass, och en mycket viktig del av det är en skinande ren park, såväl för våra gäster som för våra medarbetare. Nu söker vi nya stjärnor till våra tjänster inom parkmiljö. Är du ansvarstagande, noggrann och har blick för detaljer? Då är det dig vi söker!
Parkvård
Som parkvårdsvärd skapar du en skinande ren park som är inbjudande till alla våra gäster. Du jobbar med allt från att städa marken och torka av bord till att tömma soptunnor och sopa konfetti efter en konsertkväll. Som parkvårdsvärd rör du dig fritt i parken och möter alla våra gäster, därför förväntas du vara ta initiativ till gästmöten för att leverera service i världsklass. Du kommer hjälpa våra gäster med både var de kan köpa regnponchos och kanske tipsa om din favoritattraktion. Som parkvårdsvärd behöver du också ha ett öga för detaljer så att parken alltid är i toppskick men även prioritera och jobba effektivt för att hinna med helheten. Tunga lyft och långa promenader förekommer under en arbetsdag. Arbetstiden är fördelat på tre skift: morgon, dag och kväll både vardagar och helger. Kvällspassen kan sluta sent, därför behöver du kunna ta dig hem från parken kl. 23:30.
Parkunderhåll
I rollen som parkunderhållsvärd arbetar du med att förbereda parken inför öppning så att den är ren och inbjudande. Du jobbar med allt från att spola marken ren och ångstäda toaletter till att ta bort spindelnät och rengöra omklädningsrum. Som parkunderhållsvärd behöver du ha ett öga för detaljer så att parken lämnas i toppskick men även kunna prioritera och jobba effektivt för att hinna alla uppgifter innan vi öppnar för gäster. Arbetet kan vara fysiskt krävande då du hanterar olika typer av maskiner och utrustning. För denna tjänst arbetar du morgonpass som börjar som tidigast kl. 06:30 både vardagar och helger.
Parkunderhåll - Mark
I rollen som parkunderhållsvärd mark arbetar du främst med att spola marken ren och förbereda den yttre parkmiljön för alla våra gäster. Som parkunderhållsvärd behöver du ha ett öga för detaljer så att parken lämnas i toppskick men även kunna prioritera och jobba effektivt för att hinna alla uppgifter innan vi öppnar för gäster. Arbetet är fysiskt krävande då du hanterar bland annat brandslangar och högtryckstvättar. För denna tjänst arbetar du morgonpass som börjar som tidigast kl. 06:30 både vardagar och helger.
Parkunderhåll - Fönsterputsare
I rollen som Fönsterputsare arbetar du med att hålla parkens fönster skinande rena. Du kommer att arbeta självständigt i din arbetsuppgift men i team med dina kollegor på Parkunderhåll. Arbetet är fysiskt krävande då du jobbar med upprepande arbetsmoment under längre perioder. Det är meriterande om du har SRY-städutbildning och/eller fönsterputsutbildning alternativt erfarenhet av arbete med fönsterputs. Även om du ofta arbetar ensam krävs det att du har god samarbetsförmåga, då samarbete är en förutsättning för att arbetet ska flyta på. Som Fönsterputsare på Parkmiljö arbetar du morgonpass och börjar som tidigaste kl. 06.30 både vardagar och helger.
Mer om tjänsterna
Samtliga tjänster är säsongsanställningar med start i april, maj eller juni och som sträcker sig till augusti eller september. För dessa tjänster behöver du kunna tala och förstå god svenska. Då vi även har verksamhet under Halloween finns goda möjligheter till förlängning även under den säsongen. Vi har inte möjlighet att erbjuda personalboende.
Urvalet sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Gröna Lund
Gröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823), http://www.gronalund.com/ Arbetsplats
Gröna Lund Jobbnummer
9650851