Medarbetare till nyöppnad gruppbostad LSS
Vi erbjuder dig
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad i människors liv? Vi söker nu engagerade medarbetare till vår nya gruppbostad för personer som behöver individuellt anpassat stöd i vardagen. Du kommer att bli en del av ett team där du tillsammans med dina kollegor bidrar till en trygg vardag för våra boende. Du kommer att arbeta utifrån individens behov och förutsättningar för att skapa god livskvalitet, självständighet och delaktighet i samhället. Du kommer att få stöd i arbetet av både kollegor, enhetschef och samordnare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som tar tillvara på din kompetens och värderar delaktighet högt. Du kommer att bli del av en hjälpsam organisation där närheten till allt är en av våra styrkor. Här jobbar vi som har ett stort engagemang för målgruppen och vårt grunduppdrag. Vi vill ta tillvara på din vilja att utvecklas och utmanas och erbjuder en chans att göra en viktig insats! Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar individuellt utformat stöd i vardagsaktiviteter så som exempelvis personlig omvårdnad, medicinhantering via läkemedelsdelegering, matlagning, städning och andra hushållssysslor samt struktur i vardagen. Du kommer även att stödja de boende i att utveckla och bibehålla självständighet och andra viktiga förmågor. Planering och genomförande av fritidsaktiviteter, främjande av social delaktighet och relationsbyggande är också viktiga delar i arbetet. Arbetsuppgifterna omfattar även dokumentation och planering utifrån genomförandeplaner. Att arbeta med tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande är centralt.
Arbetet på vår nya gruppbostad sker främst utifrån lagstiftningarna Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området, exempelvis stödpedagog, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen är ett krav. Kunskaper i AKK, bland annat tecken som stöd och tydliggörande pedagogik, är meriterande. Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt men också är en god samarbetspartner till kollegor.
Det är viktigt att du har en positiv inställning till ditt arbete och trivs med att arbeta med människor. Arbetet kräver stort engagemang, initiativförmåga och ansvarstagande. Vi värdesätter även flexibilitet, samarbetsförmåga, relationsskapande förmåga och tydlighet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställning
Antal tjänster: 7
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%, dag/kväll/helg med sovande jour
Tillträde: enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-04-26. Intervjuer sker löpande.
Utdrag ur belastningsregistret efterfrågas innan anställning erbjuds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121436".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
Storängsallén 20 (visa karta
)
614 80 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Mikaela Karinsdotter mikaela.karinsdotter2@soderkoping.se 0121-23317
