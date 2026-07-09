Medarbetare till nattpatrull inom Stöd och service
Söderköpings kommun / Vårdarjobb / Söderköping Visa alla vårdarjobb i Söderköping
2026-07-09
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I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Vill du vara med och starta något helt nytt?
Är du en nattuggla som trivs med eget ansvar, varierande arbetsuppgifter och som vill göra verklig skillnad när andra kollegor sover? Vi startar nu upp en nattpatrull som ska finnas för verksamheter inom Stöd och service. Nu har du chansen att bli en del av vår helt nya organisation och bygga upp den från start!
Stöd och service har genomgått förändrignsarbete som bidragit till att vi levererar bättre service för våra boende. Löpande utbildningar, handledningar och kompetenshöjande insatser erbjuds av arbetsgivaren. Stöd och service är en organisation där tätt samarbete och kollegialt stöd är en självklarhet.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Att vara nattpatrull inom Stöd och service är ett värdefullt och viktigt jobb där ingen natt är den andra lik. Som medarbetare i nattpatrullen arbetar du med att stötta brukare och personal inom hela Stöd och service, med utgångsläge på Rådmansgatan 3. Det innebär att du får ett brett, dynamiskt och spännande uppdrag där du stöttar där det behövs mest för stunden – allt från korttidsboende, servicebostad till gruppbostad. Eftersom vi täcker alla verksamheter inom Stöd och service får du ett brett nätverk, stor variation i dina arbetsuppgifter och en chans att utvecklas inom flera områden.Kvalifikationer
Du som söker har undersköterskeutbildning, utbildning som motsvarar stödassistentutbildning eller likvärdig utbildning inom vård och omsorgsyrken. Vi ser att du har erfarenhet av och kunskap om LSS och kan bemöta olika individer utifrån de individuella behov som uppstår. Det är ett krav att du ska ha jobbat med AKK och lågaffektivt bemötande, ha förståelse för olika diagnoser och kunna agera tryggt i varje given situation.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, flexibel och har lätt för att samarbeta med olika människor. Du arbetar självständigt och kan behöva bistå olika verksamheter med dina insatser, därför behöver du ha god förmåga att fatta egna beslut och prioritera. Du ska ha en god förmåga att kunna identifiera vilka arbetsuppgifter som kan utföras under lugnare nätter.
Eftersom vi rör oss över hela Söderköping är B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid, ständig natt
Tillträde: snarast eller efter överenskommelse
Ansök senast: 8 augusti 2026
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings Kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
614 30 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Olga Ackerfors olga.ackerfors@soderkoping.se +4612118713 Jobbnummer
9997761