Medarbetare till Mötesplats socialpsykiatri och psykisk hälsa
2026-01-08
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
Vill du vara med och bygga framtidens socialtjänst - där gemenskap, delaktighet och psykisk hälsa står i centrum?
Strömstads kommun söker nu en engagerad medarbetare till vår Mötesplats för socialpsykiatri och psykisk hälsa - en verksamhet som ska stärka människors resurser, minska isolering och skapa meningsfulla sammanhang i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Mötesplatsen är en öppen och välkomnande verksamhet för personer med psykisk ohälsa och/eller social problematik. Här skapar vi trygghet, relationer och vägar vidare mot arbete, praktik, studier eller andra sammanhang i samhället. Du blir en spindel i nätet runt deltagarna och har stor möjlighet att forma både innehåll och arbetssätt, i linje med nya socialtjänstlagen och kommunens förebyggande uppdrag.
Du kommer bland annat att:
* Planera, genomföra och utveckla aktiviteter som stärker psykisk hälsa, delaktighet och social kompetens
* Skapa trivsel, gemenskap och ett inkluderande klimat i mötesplatsen
* Arbeta relationsskapande och salutogent med fokus på individens resurser och möjligheter
* Stötta deltagare i att ta steg mot arbete, praktik eller andra samhällskontakter
* Samverka med exempelvis socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, vård, civilsamhälle och anhöriga
* Bidra aktivt till verksamhetens fortsatta utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har utbildning som undersköterska, socialpedagog, socionom eller annan likvärdig kompetens
* Har ett naturligt och tryggt ledarskap i mötet med människor
* Tycker om att ta initiativ, fånga dagen och omsätta idéer i praktiken
* Arbetar med ett salutogent förhållningssätt du ser möjligheter där andra ser hinder
* Är strukturerad men flexibel, kreativ och samtidigt pålitlig
* Har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer
Erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri, psykiatri, stöd- och motivationsarbete eller liknande är meriterande.
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
* Stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
* Ett nära samarbete med engagerade kollegor
* En arbetsplats som ligger helt rätt i tiden med nya socialtjänstlagen och fokus på tidiga, förebyggande insatser
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan hos oss får du vara med och skapa sammanhang som förändrar liv.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
Strömstads kommun, Socialförvaltningen
Verksamhetschef
Jennie Persson jennie.persson@stromstad.se 0526 - 191 63
