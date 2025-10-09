Medarbetare till materialsupporten på laboratoriemedicin
Materialsupportgruppen är en viktig kugge för sjukvården, då vi ansvarar för beställningar, distribution och lagerhantering av förbrukningsvaror till de flesta av regionens alla laboratorier, samt till vårdavdelningar som har utlokaliserade analysinstrument.
Nu söker vi en ny medarbetare för en tillsvidareanställning och hoppas att du kan vara intresserad!
Vårt erbjudande
Diagnostikcentrum har cirka 1 000 medarbetare och består av röntgenklinikerna vid länets 3 sjukhus, fysiologiska kliniken på vrinnevisjukhuset i Norrköping samt laboratorieklinikerna vid länets 3 sjukhus och på flertalet av länets vårdcentraler. Diagnostikcentrums laboratoriekliniker bedriver verksamhet inom alla laboratoriespecialiteter. Diagnostikcentrum är navet i hälso- och sjukvården.
Laboratoriemedicin sjukhus är en länsövergripande laboratorieenhet, med flera laboratorie-medicinska specialiteter, som utför provtagning och laboratorieanalyser på sjukhusen. Den ackrediterade enheten består av cirka 115 medarbetare och utför en stor volym av analyser på gemensamma plattformar som delas av flera kliniker.
Arbetsdagarna varierar från dag till dag, men en stor del av arbetsuppgifterna innefattar:
Beställningar och övervakning av laboratoriemedicins elva lager. Lagerhanteringen utförs i systemet Visma Business.
Godsmottagning, uppackning och distribuering av inkommande varor.
Plocka och packa ihop beställningar av förbrukningsvaror som skickas till andra lab.
Supportera laboratorieverksamheterna i materialfrågor.
Arbetet är mycket rörligt och kommer innefatta en del tunga lyft, där olika hjälpmedel finns tillgängliga.
Huvuddelen av tjänsten kommer vara inom materialsupporten, men 1-2 dagar i veckan kommer du rotera in i provinlämningen som huvudsakligen ansvarar för att ta emot och skicka prover.
Om dig
Det är meriterande om du har erfarenhet av: Arbete inom laboratorieverksamhet eller inom hälso- och sjukvård.
Tjänsten kräver grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta i Officepaket. Du behärskar svenska i tal och skrift och har grundläggande kunskaper i engelska.
Du bör vara en serviceinriktad och strukturerad person. Du har god samarbetsförmåga, är noggrann och kan på egen hand prioritera och organisera ditt arbete, samt vara öppen för förändringar. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.
Ansökan och anställning
