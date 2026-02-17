Medarbetare till livsmedelsproduktion
Olle Nyberg Chark AB / Slaktarjobb / Haninge Visa alla slaktarjobb i Haninge
2026-02-17
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olle Nyberg Chark AB i Haninge
Nu söker vi personal som kan arbeta vid behov under våren samt/eller heltid under sommaren, med möjlighet till förlängning efter sommaren. Vårperioden gäller från mars och framåt. Arbetet på sommaren är främst förlagd mellan juni och slutet av augusti.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att bereda och paketera våra produkter. Du deltar i den dagliga driften på den linjen du placeras på. Du kommer att arbeta med blandningsmaskiner, fyllningsmaskiner och/eller etikett- och datummärkningsmaskiner.
Våra arbetstider sker främst på dagtid men eftermiddag/kväll kan förekomma, dock arbetar vi inte i skift. Måndagar till torsdagar arbetar vi något längre för att gå hem tidigare på fredagar. Möjlighet till övertid vid produktionstoppar.
Vi söker dig som arbetar noggrant och systematiskt. Du tar lätt till dig nya instruktioner, har viljestyrka samtidigt som du är ödmjuk i umgänget med dina arbetskamrater. Du samverkar lätt med andra, både arbetskollegor och ledare/chefer.
Arbetet ställer krav på god fysik då det förekommer tunga lyft och repetitiva arbetsmoment. Alla våra rutiner och instruktioner tillhandahålls på svenska och för att säkerställa vårt kvalitets- och arbetsmiljöarbete är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vidare har du grundläggande system- och datavana.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i livsmedelsindustrin samt har truckkort, det är dock inget krav. Då vi önskar en jämnare könsfördelning välkomnar vi kvinnliga sökande. För att nå arbetsplatsen kan det underlätta att ha körkort och bil, men det är inget måste.
Vi är anslutna till Livsmedelsindustrin kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdatum är 15 april 2026. Ange om du är intresserad av dag eller kvällsarbete, mellan vilken period du är tillgänglig samt om du vill kunna arbeta vid behov under våren eller enbart under sommaren.
Skicka din ansökan till jobb@nybergsdeli.se
Genom att du skickar in en ansökan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen som sedan gallras när processen är klar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: jobb@nybergsdeli.se Arbetsgivare Olle Nyberg Chark AB
136 50 JORDBRO Arbetsplats
Nyberg Chark AB, Olle Jobbnummer
