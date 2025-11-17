Medarbetare till kundtjänsten Polferries AB i Ystad

Polferries AB / Kundservicejobb / Ystad
2025-11-17


Visa alla kundservicejobb i Ystad, Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Polferries AB i Ystad, Malmö, Nynäshamn eller i hela Sverige

Polferries AB söker en ny kundtjänstmedarbetare på färjeterminalen i Ystad.
Som person ska du vara serviceinriktad och trivas med kundkontakt.
Du behöver ha goda datakunskaper samt kunna hålla flera bollar i luften samtidigt.
Goda kunskaper i det polska språket är ett krav. Svenska och engelska är en självklarhet med hänvisning till kundkontakten.
Arbetet sker såväl dagtid som på kvällar och helger.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vill du veta mer om Polferries AB besök oss gärna på vår hemsida: www.polferries.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: joanna.karlsson@polferries.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Polferries AB Ystad".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Polferries AB (org.nr 556509-8521)
Bornholmsgatan 8D (visa karta)
271 39  YSTAD

Arbetsplats
Polferries AB

Kontakt
Kontorschef
Joanna Karlsson
joanna.karlsson@polferries.se

Jobbnummer
9607174

Prenumerera på jobb från Polferries AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Polferries AB: