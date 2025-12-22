Medarbetare till korttidsboenden för barn och unga inom LSS
2025-12-22
Arbetsuppgifter
Som medarbetare spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg, meningsfull samt utvecklande vardag för barn och unga med funktionsnedsättningar. Ditt arbete är individanpassat där du kombinerar pedagogik, omvårdnad och praktiskt vardagsstöd, alltid med fokus på att stärka självständighet samt delaktighet. En viktig del är att ge kognitivt stöd och arbeta med pedagogiska metoder, bland annat genom lågaffektivt bemötande, för att skapa struktur och förutsägbarhet. Då barnen och ungdomarna har olika förutsättningar till kommunikation använder vi alternativa kommunikationsmedel. Du stöttar barnen/ungdomarna i vardagliga sysslor (ADL-träning) i syfte att stärka den egna förmågan till självständighet.
Du tilldelas ett kontaktmannaskap och arbetar utifrån modellen IBIC (Individens Behov I Centrum). I detta ingår att planera, genomföra och följa upp vistelserna tillsammans med barnet/ungdomen och dennes företrädare. Du ansvarar för upprättande av genomförandeplaner och för löpande dokumentation i system som Treserva. Ett professionellt och reflekterande arbetssätt är grundläggande, och du har kontinuerlig och nära kontakt med vårdnadshavare, närstående och andra samverkansparter kring barnet/ungdomen.
Din arbetsplats
Stödinsatsen korttidsvistelse enligt LSS innebär att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar erbjuds miljöombyte och meningsfulla aktiviteter för att främja personlig utveckling samt rekreation genom nya upplevelser och gemenskap. De olika korttidsverksamheterna som vi söker medarbetare till beskrivs här nedan.
Drabantgatan i T1: I verksamheten vistas barn och ungdomar (0-21 år) med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och med stora medicinska omvårdnadsbehov. De medicinska insatserna utförs som egenvård enligt läkarintyg via vårdnadshavare vilket innebär att ge medicinering fast, flytande eller via PEG. Du möter barn med medicinska behov utifrån diabetes typ 1. Hantering av medicinskteknisk utrustning ingår såsom saturations- och pulsmätare, samt inhalationsapparater. Då flera av barnen saknar verbalt tal är förmågan att tolka och förstå genom kroppsspråk och ögonkontakt central. Du är behjälplig vid all personlig omvårdnad och ger stöd vid måltider - vilket kan innefatta hel eller delvis matning, samt sondmatning.
Ellen Key i Ryd: Är ett korttidsboende som riktar sig till äldre barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och oftast i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Målgruppen har varierande stödbehov vad gäller kommunikation, omvårdnad samt ADL, och aktiviteter anpassas individuellt utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. Du är behjälplig med viss personlig omvårdnad och ger stöd vid måltider. Vårt arbete kombinerar lågaffektivt bemötande med AKK för att göra tillvaron trygg, meningsfull och lätt att förstå.
Lantmannagatan i Lambohov: Är ett korttidsboende som riktar sig till barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och oftast i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Målgruppen har varierande stödbehov vad gäller kommunikation, omvårdnad samt ADL, och aktiviteter anpassas individuellt utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. Arbetet kretsar mycket kring att erbjuda ett individanpassat bemötande med fokus på det lågaffektiva bemötandet i kombination av AKK, med syfte att göra barnens/ungdomarnas tillvaro begriplig, hanterbar och meningsfull.
Arbetstiden i samtliga verksamheter är förlagd vardagar och varannan helg med varierade arbetspass som morgon, kväll och sovande jour.
Du som söker
Vi ser i första hand att du har en godkänd utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Har du godkänd gymnasieutbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet är du också välkommen att söka tjänsten. För att lyckas i rollen är det ett krav att du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg samt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift med tanke på det omfattande ansvaret för kontakter och dokumentation. Vidare krävs god datorvana och förmåga att använda digitala system för dokumentation och journalföring.
Det är meriterande med erfarenhet av att ge stöd och omvårdnad till barn/unga/vuxna med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, samt har kunskap om NPF-diagnoser. Vidare är erfarenhet av att arbeta utifrån Individens Behov I Centrum (IBIC), att upprätta genomförandeplaner och att hantera journalföring och dokumentation i journalsystem ett plus. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att bemöta och kommunicera, varför kunskap om alternativ kompletterande kommunikation (AKK), såsom bildstöd och tecken som stöd, är meriterande. Det är även ett stort plus om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande. Slutligen är B-körkort en merit.
Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du samarbetar bra med både brukare, anhöriga samt kollegor och är lyhörd för individens behov. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa dig till den person du möter. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Välkommen till en spännande arbetsmiljö där ditt engagemang kommer att uppskattas och där du har möjlighet att göra verklig skillnad för andra människor.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-85%
Antal lediga befattningar: 5
Ref. nr: 16427
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
