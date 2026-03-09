Medarbetare till italienskt café och gelateria i Malmö
Bar TGL Italia AB / Servitörsjobb / Malmö
Barista sökes till Bar Italia i Västra Hamnen
Sedan 2004 har Bar Italia varit en central mötesplats i Västra Hamnen för alla som älskar genuin italiensk matkultur. Vi är stolta över att leverera hantverksmässig gelato, aromatiskt kaffe och italienska rätter med fokus på högsta kvalitet och personlig service.
Vi expanderar nu vårt team och söker en passionerad kollega som vill bidra till vår varma atmosfär.
VIKTIGT: KRAV PÅ BARISTAKUNSKAP
Vi söker enbart dig med dokumenterad erfarenhet av professionellt kaffehantverk. Du ska vara trygg i hanteringen av espressomaskin och kvarn, samt ha en hög känsla för detaljer i varje kopp.
Vi söker dig som:
• Är ambitiös och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Är en lagspelare som sprider positiv energi i teamet.
• Har erfarenhet från café- eller restaurangbranschen.
• Är flexibel och kan arbeta varierande tider, inklusive kvällar och helger.
• Servering av gelato, mat och kaffe på professionell nivå.
• Kassahantering och proaktiv kundservice.
• Tillredning av enklare rätter och drycker.
• Ansvar för att caféet och gelaterian alltid är i toppskick.
Vi erbjuder: En inspirerande arbetsplats i en av Malmös vackraste miljöer, där du blir en del av ett sammansvetsat gäng med stor kärlek till Italien. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: contact@baritalia.se
Scaniaplatsen 3
211 17 MALMÖ
Bar Tgl Italia AB
