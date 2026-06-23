Medarbetare till Inköpsavdelningen - Arlandastad
Levra Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-06-23
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Vill du arbeta i en internationell miljö där du blir en viktig del av verksamhetens försörjningskedja? Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad medarbetare till vår kunds inköpsavdelning i Arlandastad.
Om rollen
Som medarbetare på inköpsavdelningen ansvarar du för att ta emot och hantera leveranser samt säkerställa att varor registreras, kontrolleras och distribueras på ett effektivt sätt. Rollen kombinerar administrativa arbetsuppgifter med praktiskt lagerarbete och kräver både god datavana och ett strukturerat arbetssätt.
Arbetet innebär även viss hantering av varor i frysmiljö samt mottagning av större leveranser, vilket ställer krav på god fysisk förmåga.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser
Registrera och hantera varor i affärs- och lagersystem
Säkerställa att inköps- och lagerprocesser följs
Hantera och organisera varor på lager
Samverka med interna avdelningar för att säkerställa en effektiv materialförsörjning
Arbeta delvis i kyl- och frysmiljö
Arbetstider
Heltid
Arbetstid förlagd dagtid
Arbetspass senast till kl. 17:00Kvalifikationer
God datavana och erfarenhet av att arbeta i digitala system
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God fysisk förmåga då arbetet innefattar hantering av större leveranser
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet från inköp, lager, logistik eller supply chain
Erfarenhet av lager- eller affärssystem
Erfarenhet av arbete inom livsmedel eller cateringverksamhet
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel
Möjlighet att arbeta i en viktig funktion inom verksamheten
Goda utvecklingsmöjligheter i en dynamisk miljö
Ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i fokus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955032-2065832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Levra Bemanning AB
(org.nr 559481-8931), https://levra.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 69 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Levra Jobbnummer
9974579