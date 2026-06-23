Medarbetare till Inköpsavdelningen - Arlandastad

Levra Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-06-23


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Vill du arbeta i en internationell miljö där du blir en viktig del av verksamhetens försörjningskedja? Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad medarbetare till vår kunds inköpsavdelning i Arlandastad.
Om rollen
Som medarbetare på inköpsavdelningen ansvarar du för att ta emot och hantera leveranser samt säkerställa att varor registreras, kontrolleras och distribueras på ett effektivt sätt. Rollen kombinerar administrativa arbetsuppgifter med praktiskt lagerarbete och kräver både god datavana och ett strukturerat arbetssätt.
Arbetet innebär även viss hantering av varor i frysmiljö samt mottagning av större leveranser, vilket ställer krav på god fysisk förmåga.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande leveranser

Registrera och hantera varor i affärs- och lagersystem

Säkerställa att inköps- och lagerprocesser följs

Hantera och organisera varor på lager

Samverka med interna avdelningar för att säkerställa en effektiv materialförsörjning

Arbeta delvis i kyl- och frysmiljö

Arbetstider
Heltid

Arbetstid förlagd dagtid

Arbetspass senast till kl. 17:00

Kvalifikationer
God datavana och erfarenhet av att arbeta i digitala system

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

God fysisk förmåga då arbetet innefattar hantering av större leveranser

Strukturerad, noggrann och ansvarstagande

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Meriterande
Erfarenhet från inköp, lager, logistik eller supply chain

Erfarenhet av lager- eller affärssystem

Erfarenhet av arbete inom livsmedel eller cateringverksamhet

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel

Möjlighet att arbeta i en viktig funktion inom verksamheten

Goda utvecklingsmöjligheter i en dynamisk miljö

Ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i fokus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955032-2065832".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), https://levra.teamtailor.com
Birger Jarlsgatan 69 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Levra

Jobbnummer
9974579

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