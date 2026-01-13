Medarbetare Till Ikea Planera Och Beställ I Östersund
Nu har du chansen att bli en del av IKEA Östersund! Vi söker supersäljare till vår nya lokal med adress på Prästgatan 45 i Östersund. Här välkomnar vi kunder till ett fysiskt eller digitalt möte för att tex planera sitt kök, garderob eller badrum.
Som säljare hjälper du dagligen kunder att skapa sina drömhem. Du ansvarar för dina egna kunder genom hela köpprocessen. Från dröm till detaljerad planering, vidare till köp och slutligen beslut kring installering. Har du inte gjort det förut? Oroa dig inte, om du har viljan så lär vi dig allt du behöver kunna. Det ingår nämligen utbildning med lön som del av jobbet. Bra va? Denna utbildning kommer vara förlagd i Sundsvall för att du ska få de bästa förutsättningar i rollen som säljare.
Efter utbildningen är du redo att leda möten med kunder i vår enhet "Planera och Beställ" i Östersund. Expert som du nu är så driver du försäljningen och presenterar smarta lösningar utifrån vårt sortiment. Det är vanligt att du behöver träffa dina kunder vid flera tillfällen - antingen fysiskt eller digitalt.
Vi vet att sälja kök, garderober och badrum kan tyckas komplicerat; det är matematik, teknik, vitvaror, ergonomi, vatten och avlopp. Men du ska veta att det finns kollegor där för dig som tipsar och peppar längst vägen.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Brinner för kundupplevelsen och har viljan att överträffa våra kunders förväntningar
• Känner dig bekväm med siffor, analyser och ritprogram
• Drivs av försäljning och jobba mot uppsatta mål
• Är driven och gillar att arbeta i en omväxlande, framtidsorienterad arbetsmiljö
• Tar egna initiativ, kommer med nya idéer och vill utveckla dig själv och IKEA
• Har en förmåga att prioritera och organisera arbetet för att nyttja tiden väl
• Har en förmåga att leda dig själv i det dagliga arbetet
• Självklart delar IKEAs värderingar
Tillsammans som ett team
Hos oss är kunden alltid i fokus och där kommer du på ett förtroendeingivande sätt vara lyhörd inför kundens behov, se möjligheter och lösningar. Dina möten med kunder kommer att präglas av djupare behovsanalyser och helhetslösningar. Du är med i alla steg i kundmötet, från att planera, designa och beställa produkter från hela vårt sortiment men framför allt kök, sovrum, badrum och förvaring på ett bekvämt och inspirerande sätt. Du kommer lära känna dina kunder och hela deras heminredningsbehov.
Om detta arbetsområde
Tjänsterna vi erbjuder är tillsvidareanställningar från 30,75-8 tim/veckan. Din arbetstid kommer vara schemalagd både vardag, helg, likväl dag- som kvällstid.
Vi erbjuder en fast månadslön eller timlön enligt Handels avtal, men på IKEA har vi också förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag, hälsokonto samt bonusprogram för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på.
www.ikea.se/jobb
Sista ansökningsdag 27/1
Har du frågor kring ansökning- eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta rekryteringsspecialist Ùlrika Pétursdóttir, ulrika.petursdottir2@ingka.ikea.com
