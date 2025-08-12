Medarbetare till ICA butik i Lund med omnejd
2025-08-12
Vi söker dig som brinner för service och vill arbeta med kassa, kolonial och frukt på en ICA-butik i Lundaområdet. På kunds räkning söker vi dig!Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
I dina dagliga arbetsuppgifter kommer det att ingå varupåfyllning, kampanjer och hyllexponering. Orderläggning, inventering och den dagliga driften är en viktig del i arbetet. Du arbetar aktivt med lönsamheten på avdelningen. Du ser till att butikens hyllor och gavlar är välfyllda och inbjudande för butikens kunder. Vi ser att du är en flexibel medarbetare som ständigt vill utvecklas.
För att passa in i denna tjänsten gillar du att arbeta i ett högt tempo. Du arbetar bra både ensam och i grupp. Du tillsammans med dina kollegor kommer arbeta tillsammans för att skapa merförsäljning och inspirera gästerna till köpglädje genom att skapa en välplanerad avdelning.
Dina egenskaper Du är en organiserad, effektiv och positiv lagspelare. Du är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Som person är du glad och positiv och uppskattar människor. Du är bra på att arbeta effektivt och personligt. Du är trygg i dig själv och är en god kommunikatör. Du brinner för service och är redo för nya utmaningar. Du ser till att kunden alltid lämnar butiken nöjd!Kvalifikationer
Du har erfarenhet av frukt, kolonial, mejeri, frys eller kassa i en livsmedelsbutik sedan tidigare. Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från ICA eller annan butik i dagligvaruhandeln. Du hanterar AOB, Store Office, Min Butik, EasyDisplay eller liknande system. Du ser din närmsta framtid i butik. Du är noggrann och tummar aldrig på kvaliteten. Du har god fysik och drivs av försäljning och kundnöjdhet.
Anställningsform
Tjänsten är halvtid, dagtid, varannan helg. Lön enligt avtal. Chans till fler timmar. Start snarast.
Vårt urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning. Rosénssons är företaget som aldrig tummar på kvaliteten, vi arbetar med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor, kontakta ann-charlott@rosenssons.com
