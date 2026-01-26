Medarbetare till hantverksuppdrag i södra Stockholm!
Veterankraft AB / Snickarjobb / Botkyrka Visa alla snickarjobb i Botkyrka
2026-01-26
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du en erfaren snickare, målare, elektriker, rörmokare - eller allfixare som gillar att lösa problem? Vill du fortsätta göra skillnad med dina yrkeskunskaper, men på egna villkor? Då vill vi komma i kontakt med dig!
Vi söker nu erfarna och händiga medarbetare med hantverkskompetens till uppdrag hos både privatpersoner och företag. Uppdragen varierar: Allt från att sätta upp hyllor och montera möbler till att bygga altaner, måla om, laga staket eller hjälpa till med enklare reparationer. Ibland jobbar du själv, ibland i team - alltid med fokus på god kvalitet och gott kundbemötande.
Därför trivs våra hantverksveteraner
Du fortsätter använda din kompetens
Du möter tacksamma kunder och skapar glädje
Du blir en del av ett varmt och engagerat veteran-nätverk
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har lång arbetslivserfarenhet
Har tidigare erfarenhet inom hantverksområde eller är en händig allfixare
Har god servicekänsla och är noggrann
Är social och gillar att hjälpa andra
Har B-körkort och gärna tillgång till bil
Har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetare
Hos Veterankraft får du fortsätta göra det du kan bäst - och uppskattas för det, varje dag.
Om Veterankraft
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Publiceringsdatum2026-01-26Så ansöker du
Anmäl ditt intresse redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta botkyrkasalem@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7099299-1808288". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Grödingevägen 49 (visa karta
)
147 31 TUMBA Jobbnummer
9705720