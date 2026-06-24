Medarbetare till hantverksuppdrag i Båstad!

Veterankraft AB / Snickarjobb / Båstad
2026-06-24


Visa alla snickarjobb i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Bräcke eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Höganäs eller i hela Sverige

Är du en erfaren snickare, målare, elektriker, rörmokare – eller allfixare som gillar att lösa problem? Vill du fortsätta göra skillnad med dina yrkeskunskaper, men på egna villkor? Då vill vi komma i kontakt med dig!
Vi söker nu erfarna och händiga medarbetare med hantverkskompetens till uppdrag hos både privatpersoner och företag. Uppdragen varierar: Allt från att sätta upp hyllor och montera möbler till att bygga altaner, måla om, laga staket eller hjälpa till med enklare reparationer. Ibland jobbar du själv, ibland i team – alltid med fokus på god kvalitet och gott kundbemötande.
Därför trivs våra hantverksveteraner

Du fortsätter använda din kompetens

Du möter tacksamma kunder och skapar glädje

Du blir en del av ett varmt och engagerat veteran-nätverk

Vi söker dig som

Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang

Har lång arbetslivserfarenhet

Har tidigare erfarenhet inom hantverksområde eller är en händig allfixare

Har god servicekänsla och är noggrann

Är social och gillar att hjälpa andra

Har B-körkort och gärna tillgång till bil

Har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift

Villkor & förmåner

Flexibla arbetstider – du väljer själv när och hur mycket du vill jobba

Trygghet genom kollektivavtal och försäkring

Social gemenskap – deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetare

Hos Veterankraft får du fortsätta göra det du kan bäst – och uppskattas för det, varje dag.
Om Veterankraft
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå̊ i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Så ansöker du
Anmäl ditt intresse redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta angelholm@veterankraft.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965520-2068986".

Arbetsgivare
Veterankraft AB (org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Enslövsvägen 36 (visa karta)
302 69  HALMSTAD

Jobbnummer
9977333

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