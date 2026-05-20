Medarbetare till Habiliteringscenter Brommaplan barn
Habiliteringscenter Brommaplan är en enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens kring funktionsnedsättningar. Enheten är specialiserad på autism, intellektuell funktionsnedsättning samt rörelsenedsättning. Habiliteringen skapar förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag. Utmaningen hos oss finns i bredden av patientens individuella behov och ger därför möjligheter till bred erfarenhet samt yrkesmässig - och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss blir du en del av ett trevligt arbetsklimat med god arbetsmiljö. Vi sitter i stora och ljusa lokaler, centralt belägna vid Brommaplan. Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av kurator, sjukgymnast, psykolog, specialpedagog och logoped och samarbetar för att ge insatser till patienten individuellt och i grupp. Vi vänder oss till personer boende i stadsdelarna Norra Innerstaden, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby samt Ekerö kommun.Publiceringsdatum2026-05-20Om tjänsten
Som medarbetare i vårt team för patienter med autism arbetar du framför allt med konsultation till föräldrar och nätverk runt barn/ungdomar.Våra insatser handlar ofta om att ge såväl patient som föräldrar, individuellt eller i grupp, kunskap om diagnos och fungerande, att stötta nätverket kring lämpligt bemötande och kravställning, att ge föräldrastödjande insatser utifrån barnets och familjens situation, att arbeta med anpassningar, förberedelse och tydliggörande i miljön, att främja kommunikation och samspel, samt på olika sätt främja patients och förälders psykiska välmående och resiliens.
Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs, inte bara i teamet, utan med vårdgrannar, kommunala verksamheter och andra myndigheter. Att leda och delta i nätverksmöten som exempelvis SIP-möten är en del av arbetet. Utifrån din grundprofession kan andra mer yrkesspecifika arbetsuppgifter tillkomma.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 11 månader med möjlighet till förlängning.
Om dig:
Du ska ha relevant högskoleexamen som arbetsterapeut, logoped, psykolog, specialpedagog eller socionom med klinisk erfarenhet av vår målgrupp. Du ska ha fleråriga kunskaper om autism, från barn- och ungdomspsykiatrin eller ett specialiserat autismteam inom habiliteringen, eller likvärdig erfarenhet, samt ha ett stort intresse för människans förmågor. Erfarenhet av tydliggörande pedagogik, problematisk skolfrånvaro och tillämpad beteendeanalys är meriterande. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete samt har lätt för arbetets krav på dokumentation och kommunikation i skrift. Vi förutsätter att du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet. Arbetet ställer krav på intresse och förmåga att samverka med andra vårdgivare och kommunal verksamhet. Arbetet präglas av variation och förutsätter en förmåga att vara flexibel och initiativrik utifrån patientens fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
