Medarbetare till gruppen Dosimetri Forsmarks Kraftgrupp
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten. Vi som arbetar här bor till stor del i närliggande kommuner, med pendlingsavstånd till Östhammar, Gävle och Uppsala.
Om rollen
Vill du ha ett omväxlande och ansvarsfullt arbete inom persondosimetri, strålskydd och laboratoriemiljö och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning? Då är detta rätt tjänst för dig.
Nu har du möjlighet att göra det hos Forsmarks Kraftgrupp AB.
Om jobbet
Gruppen ansvarar för att upprätthålla kravställd persondosimetri, helkroppsmätning och radiologisk omgivningskontroll. Du kommer att arbeta tillsammans med andra i en grupp där medarbetarna har olika erfarenhetsnivåer och utbildningsinriktningar.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som innefattar praktisk hantering av persondosimetrar, uträkning och rapportering av stråldos, mätning av kontamination, viss provtagning och laboratoriearbete samt internlärarverksamhet. Rollen innebär självständigt arbete och ansvar inom gruppens ansvarsområden. Det finns även stora möjligheter att utveckla nya metoder, påverka processer och att förbättra verksamheten. Periodvis beredskapstjänstgöring ingår i rollen, ca fyra gånger per år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra teoretiskt och praktiskt arbete med persondosimetri vilket omfattar utvärdering, nollställning och beräkningar för gruppens ansvarsområde.
Registrera och rapportera stråldoser samt sammanställa underlag till rapporter.
Genomföra och utvärdera helkroppsmätningar.
Provtagning och analys av vatten- och miljöprover.
Utveckla och förbättra arbetsrutiner, exempelvis vid förändrade krav från verksamheten eller myndigheter.
Ingå i Forsmarks Haveriberedskapsorganisation i din roll.
Internlärare inom strålskyddsrelaterade utbildningar.
Kravspecifikation
Med rollen följer ett stort ansvar för ditt område. För att skapa framdrift i arbetet ser vi att du tar stort ansvar för dina processer och driver dem genom att vara initiativtagande och aktiv med dina arbetsuppgifter. Att jobba noggrant och kvalitetsmedvetet ser du som en självklarhet. För att lyckas i rollen behöver du också ha en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete samt ha god kommunikation och ett gott samarbete med andra. Kontakt med interna och externa aktörer är en del av vardagen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har:
Naturvetenskaplig högskoleutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö
Kunskap inom ett strålningsvetenskapligt område
Erfarenhet från kärnteknisk anläggning eller arbete med joniserande strålning
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Ninni Mattsson tfn 073-078 26 70.
Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du hör av dig till: Rekryterare Anders Nielsen tfn 0700786840.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Per Lamell, Ledarna - Juha Rintala, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Björn Larsson. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 7 april 2026. Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag. Urvalet kommer att hanteras löpande.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter. Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
