medarbetare till Frukt & Grönt - Hemköp Västerhaninge
Västerhaninge Matmarknad AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2025-11-04
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerhaninge Matmarknad AB i Haninge
Vi söker medarbetare till Frukt & Grönt - Hemköp Västerhaninge
Är du matintresserad, gillar ett högt tempo och brinner för kundservice? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Vi på Hemköp Västerhaninge söker en engagerad medarbetare till vår frukt- och gröntavdelning.
Tjänsten är på heltid, med varierande arbetstider enligt schema (dagar, kvällar och helger).Arbetsuppgifter
• Ansvara för den dagliga driften, inklusive att beställa, exponera och sälja varor.
• Driva avdelningen mot budget och kontinuerligt följa upp försäljning och nyckeltal
• Säkerställa hög kvalitet och fräschör på varorna
• Ge våra kunder bästa möjliga service och bemötande
• Bidra till en trivsam butiksupplevelse tillsamman med kollegorna
Vi söker dig som
• Har ett stort intresse för mat och försäljning
• Trivs med kundkontakt och ge bra service
• Har lätt för att samarbeta och jobba i team
• Är noggrann, flexibel och gillar att arbeta i högt tempo
Några års erfarenhet från dagligvaruhandel är ett krav, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära!
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Välkommen till Hemköp Västerhaninge, där vi tillsammans gör skillnad för våra kunder varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: daniel.rosvall@hemkop.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerhaninge Matmarknad AB
(org.nr 556809-1176)
Kyrkvägen 4 (visa karta
)
137 38 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Hemköp Västerhaninge C Jobbnummer
9587000