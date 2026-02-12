Medarbetare till försörjningsavdelningen
Jämtkraft AB / Lagerjobb / Östersund Visa alla lagerjobb i Östersund
2026-02-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtkraft AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Örebro
eller i hela Sverige
Har du förmåga att skapa delaktighet och engagemang för att nå ett mål? I rollen som medarbetare på Försörjningsavdelningen får du chansen att göra just det, och samtidigt ha ett väldigt roligt och utvecklande jobb.
Som medarbetare på Försörjningsavdelningen kommer du att spela en viktig roll i att utveckla vår lager och logistikverksamhet och se till att vi även framåt håller en hög kvalitet. Du är stationerad i Lugnvik i Östersund men tjänsten kan också komma att innebära resor till våra andra kontor och lager.
Om jobbet
Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen för att leveransen är hög genom att medverka i det dagliga arbetet på ett effektivt sätt. Arbetet består i en blandning av praktiska och administrativa uppgifter men även i att löpande förbättra processer och rutiner för att effektivt kunna lösa utmaningar som uppstår.
Fokus för tjänsten kommer bland annat ligga på:
• Drivande i användande och utveckling av affärssystem/appar
• Effektivisering av processer kopplade till in- och utleveranser
• Godshantering med hjullastare
Förutom ovan kan även tjänsten även innebära bland annat:
• Arbete med inventering samt granskning och kontering av fakturor
• Hantering av in- och utleveranser, packa och emballera gods
• Upprättande av frakthandlingar
• Avstämning och kvalitetssäkring av inkommande och utgående gods
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av lagerhantering, lagerstyrning och logistikflöden samt insyn i upphandling och transport. Utbildning inom till exempel logistik eller supply chain, alternativt flerårig erfarenhet av en liknande tjänst, är ett plus men inget krav. Du bör ha en gedigen kunskap inom lagerhantering kopplat till affärssystem och vana av att arbeta som administratör i lagermoduler och inte enbart som användare. Som person du är driven, självgående och talar och skriver svenska obehindratat och har lätt för att kommunicera med såväl kollegor både inom och utanför avdelningen som transportörer och kunder. Du kan driva förbättringsarbete kopplat till system och it-hjälpmedel samt kunna vara dialogpartner med kontakter både internt och externt i dessa sammanhang. Du ska ha möjlighet att jobba fysiskt på lageret vid behov.
Har du rätt förutsättningar får du verktygen att utvecklas och lyckas i en framgångsrik organisation.
Körkort B behövs i tjänsten. Kompetensbevis för hjullastare och erfarenhet av godshantering (pallgods och kabeltrummor) med densamma är en förutsättning för att lyckas i tjänsten.
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. Här behöver du inte välja mellan karriär och en aktiv fritid utan hinner med både och. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Därför behöver du inte vara fullärd när du börjar. Vi klär på dig den kompetens som du saknar. Kom som du är helt enkelt, för här vill du vara!
Fler fördelar med Jämtkraft:
• Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
• Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
• En ledstjärna för Jämtkraft är att agera så att framtiden gillar oss - det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö
och våra affärer.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Placeringsort: Östersund
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet eller företaget är du varmt välkommen att kontakta Klas Hermansson, klas.hermansson@jamtkraft.se
, 070-284 97 44 eller David Danielsson, david.danielsson@jamtkraft.se
, 070-207 42 59.Publiceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Är du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan senast den 3 mars, 2026.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft AB
(org.nr 556001-6064), https://www.jamtkraft.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9739789