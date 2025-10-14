Medarbetare till food truck
Fusion Factory AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fusion Factory AB i Stockholm
Fusion Factory AB söker två medarbetare till vår food truck i Stockholm. Du kommer att arbeta med dagliga sysslor från öppning till stängning. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Förbereda arbetsplatsen inför dagens försäljning
Matlagning, enklare tillredning av rätter och servering
Hantering av kassa och betalningar
Städning, disk och underhåll av food trucken efter stängning
Säkerställa god hygien och följa gällande livsmedelsreglerPubliceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet från restaurang, café, food truck eller liknande är meriterande
God känsla för service och kundbemötande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Flexibilitet och stresstålighet i ett högt tempo
Kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande arbetsdag i en dynamisk miljö
Trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal eller branschstandardSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@fusion-factory.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@fusion-factory.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fusion Factory AB
(org.nr 559544-3317) Jobbnummer
9556917