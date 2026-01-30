Medarbetare Till Folkspels Lager/distributionsavdelning
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Jönköping
, Karlstad
, Stockholm
Lagermedarbetare till Folkspel
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, vardagar
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Folkspel söker nu en lagerarbetare som är skötsam, engagerad, har driv och vill utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
Du kommer att arbeta i vårt lager med fokus på packning och annan hantering av lotter. Arbetet innebär få tunga lyft men kräver noggrannhet, tempo och viljan att göra jobbet ordentligt.
Hos oss får du möjlighet att:
- Lära dig hela lagerflödet
- Ta ansvar och bli självgående
- Vara delaktig i det dagliga arbetet och teamets utveckling
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
- Packning av lotter
- Sortering/skanning av returer/vinster
- Ärendehantering CRM, logga ärenden, besvara ärenden
- Medhjälp till säljares önskemål
- Extra packning (reklamutskick med mera)
- Allmän städning av packytor och lagerhyllor
- Övriga förekommande uppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Är pålitlig, skötsam och tar ansvar
- Vill lära dig allt, inte bara "din del"
- Har driv och initiativförmåga
- Är social och aktiv i att stärka gemenskapen i teamet
- Trivs med att ta för dig och bidra, både i arbetet och socialt
Publiceringsdatum2026-01-30

Kvalifikationer
- Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
- Truckkort är meriterande
- Svenska i tal och skrift
- Rätt inställning och vilja att lära är det viktigaste.
Vilka är Folkspel?
Folkspel Ideell Förening ägs till 100 % av folkrörelserna, via 72 riksorganisationer med ca 5 miljoner medlemmar. Vi är 135 anställda med en årsomsättning på 1,5 miljard. Vårt uppdrag är att via lotteriverksamhet göra det möjligt för föreningslivet att kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Genom åren har Folkspels produkter genererat över 17 miljarder kronor till svenskt föreningsliv.
Vi erbjuder
- Heltidstjänst, dagtid måndag-fredag
- Kollektivavtal
- God arbetsmiljö
- God arbetsmiljö
- Möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid

Så ansöker du
Vi tar emot ansökningar via Varbi.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor kring tjänsten, välkommen att kontakta:
Lagerchef Philip Wennerberg, philip.wennerberg@folkspel.se
HR Partner Gunilla Hamrin, gunilla.hamrin@folkspel.se

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkspel i Sverige AB
(org.nr 556350-0692) Arbetsplats
Folkspel Ideell Förening Jobbnummer
9714136