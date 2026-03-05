Medarbetare till Evolve Gym & Padel (60%) Nyköping
Vill du arbeta i en positiv och energifylld miljö där träning, service och gemenskap står i centrum?
Nu söker vi en engagerad medarbetare till Evolve i Nyköping. Hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen - både för våra medlemmar och för teamet.
Om rollen
Du arbetar med den dagliga driften av gym- och padelverksamheten och ser till att anläggningen håller den höga standard vi står för.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
• Ansvar inom den dagliga driften av gym- och padelverksamheten
• Löpande skötsel och kvalitetskontroll av gymutrustning och ytor
• Reception och medlemsservice
• Enklare underhåll av maskiner och lokaler
• Bidra till en trygg, trivsam och professionell miljö
Det är ett praktiskt arbete med varierande tempo där du får kombinera service, struktur och ansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är positiv, självgående och lösningsorienterad
• Har öga för detaljer och gillar ordning och reda
• Trivs i mötet med människor
• Är ansvarsfull och pålitlig
• Gillar att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är meriterande - men viktigast är rätt inställning och vilja att utvecklas.
Meriterande
• Erfarenhet av serviceyrke
• Erfarenhet som gruppträningsinstruktör
• Intresse för sociala medier
• Erfarenhet av gym eller idrottsmiljö
Vi erbjuder
• En roll i ett växande företag
• Möjlighet att ta mer ansvar över tid
• En aktiv arbetsmiljö där träning är en naturlig del av vardagen
• Flexibilitet och möjlighet till fler timmar
• Timanställning (60%) med semesterersättning
För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Omfattning & tider:
Måndag 07:30-13:00
Tisdag 15:00-19:00
Onsdag 15:00-19:30
Torsdag 07:30-13:00
Fredag 14:00-18:00
Tiderna kan justeras vid behov och fler timmar kan tillkomma.Så ansöker du
Omedelbar tillsättning - intervjuer sker löpande.
Skicka din ansökan (CV & personligt brev) till hello@evolvegym.se
så snart som möjligt.
Vill du vara med och skapa Nyköpings mest välkomnande träningsmiljö?
Då vill vi gärna träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
