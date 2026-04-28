Medarbetare till Ensa Hemtjänst i Växjö
2026-04-28
Undersköterska
Medarbetare sökes till Ensa Hemtjänst för omgående anställning
KRAV KÖRKORT OCH EGEN BIL
Ensa Hemtjänst är ett härligt team med medarbetare i flera kommuner.
Vi söker dig som är intresserade av att jobba inom hemtjänsten i Växjö kommun för omgående anställning.
Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil.
Vi ser gärna att du som söker:
Är utbildad undersköterska, eller har jobbat inom vården som vårdbiträde, du brinner för att arbeta med människor och har alltid vårdtagaren i fokus. Du har ansvarskänsla, är engagerad och du vill vara med och bidra till något gott.
Svenska språket behöver inte vara ditt modersmål men du ska kunna hantera språket i både tal och skrift.
Tycker du att du är rätt person så mailar du in din ansökan där du bifogar ditt CV med kontaktuppgifter.
Ansök endast om du har körkort och tillgång till egen bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: jobb@ensahemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Växjö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ensa Hemtjänst HB
352 30 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö Jobbnummer
9879379