Medarbetare till efterbearbetning i prefabfabrik med omnejd Uddevalla

QwickWork Bygg AB / Maskinoperatörsjobb / Uddevalla
2026-01-23


QwickWork söker medarbetare till prefab-fabrik med pendelavstånd från Uddevalla. Arbetsuppgifterna är att arbeta med efterbearbetning av prefabricerade inneväggar, sandwichväggar, bjälklag samt fundament. Arbetsuppgifterna är spackling, lapp & lag och finputsning av de produkter som vi gjuter i fabriken samt körning av travers.

Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp kommer variera. Du har erfarenhet av liknande jobb och är van vid betong.

Körkort krävs

1-3 års erfarenhet av betong eller motsvarande

Ersättning
Timlön enl kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
QwickWork Bygg AB (org.nr 559318-8468), https://qwickwork.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9701758

