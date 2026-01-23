Medarbetare till efterbearbetning i prefabfabrik med omnejd Uddevalla
2026-01-23
QwickWork söker medarbetare till prefab-fabrik med pendelavstånd från Uddevalla. Arbetsuppgifterna är att arbeta med efterbearbetning av prefabricerade inneväggar, sandwichväggar, bjälklag samt fundament. Arbetsuppgifterna är spackling, lapp & lag och finputsning av de produkter som vi gjuter i fabriken samt körning av travers.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra kollegor där storleken på grupp kommer variera. Du har erfarenhet av liknande jobb och är van vid betong.
Körkort krävs
1-3 års erfarenhet av betong eller motsvarande Ersättning
Timlön enl kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QwickWork Bygg AB
(org.nr 559318-8468), https://qwickwork.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9701758