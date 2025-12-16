Medarbetare till e-handel inom hundartiklar
Nu söker vi någon som vill utvecklas med oss!
Vi söker nu en engagerad medarbetare till www.leahs.se.
Vi arbetar med BARF-produkter för hund & katt och har idag en lagerbutik i Bromma där du också kommer att vara placerad. Nu behöver vi förstärkning och ser fram emot att få välkomna nästa kollega.
Vi söker dig som:
Tycker om att ta kontakt med nya kunder och att bygga långsiktiga kundrelationer. Du förstår hur viktigt det är med en personlig service och bygga en fin gemenskap.
Kan arbeta självständigt, ta initiativ och ta ansvar över det dagliga arbetet.
Trivs med att arbeta i ett mindre team där man hjälps åt och där du har möjlighet att påverka företagets utveckling.
Vill arbeta praktiskt med hundfoder och ständigt lära sig mer.
Tycker om att till viss del arbeta och synas på företagets sociala medier och ha kundkontakt även där.
Har vana av att arbeta med hund sen tidigare och körkort.

Arbetsuppgifter
Packa och hantera inkomna ordrar: Ansvara för att inkomna beställningar hanteras snabbt och korrekt, från plock till packning och frakt.
Kundkontakt och rådgivning: Ge kunder hjälp och rådgivning både online men också på plats. .
Evenemang och kundmöten: Delta i och hålla evenemang både i Bromma men även medverka på mässor, tävlingar och andra evenemang.
Organisera och hålla lagret rent och välfungerande: Se till att vårt lager är organiserat, hålls rent och att alla produkter är lättåtkomliga och korrekt märkta. Även ta emot leveranser.
Tjänsten kommer att tillsättas så snart som möjligt och är på 50% med goda möjligheter till heltid för rätt person.
Ansök genom att mejla cv och personligt brev till info@leahs.se
märk JOBBVT25.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Ansök genom att mejla cv och personligt brev till info@leahs.se märk JOBBHT2025.
