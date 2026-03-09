Medarbetare till Delikatessen - för dig som älskar mat och kundmöten
2026-03-09
Hos oss finns en tydlig vilja att satsa på människor. Handlare och butikschef tror på utveckling - oavsett om du är ung i branschen eller redan har erfarenhet.
För rätt person erbjuds utbildningar och möjligheten att växa in i större ansvar. Många som börjat hos oss har gått vidare till nya roller - både inom butiken och vidare i sin karriär.
Vi är en butik med hög puls vissa perioder - under sommaren ökar trycket rejält - men vi är också en arbetsplats där man ställer upp för varandra.
Om rollen
Frukt & Grönt är hjärtat i butiken. Det är här första intrycket skapas varje morgon.
Som ansvarig leder och driver du avdelningen med fokus på:
En fräsch, välfylld och säljande avdelning
Lönsamhet och förståelse för nyckeltal
Varuflöde och kvalitet
Minimering av svinn
Att möta kunder med energi, kunskap och ett varmt hej!
Du är med och öppnar butiken när leveranserna kommer tidigt på morgonen och ser till att avdelningen är laddad inför dagen. I tjänsten ingår även ansvar för vår fina bröd- och blomavdelning, visst kassaarbete samt att rycka in där det behövs - vi är ett lag.
Schemat innebär varierande arbetstider samt arbete varannan lördag förmiddag.
Tjänsten är på cirka 35 timmar/vecka eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs både med eget ansvar och att arbeta i team
Har erfarenhet av butik och färskvaror
Är punktlig och ansvarstagande
Förstår ekonomin bakom en lönsam avdelning
Inte är rädd för att ta i när det behövs
Är glad, framåt och gillar att hälsa på kunder
Du sätter kunden i fokus - alltid. Och du drivs av att skapa en avdelning som både ser fantastisk ut och levererar resultat.
Vill du ta ansvar för en av butikens viktigaste avdelningar och samtidigt bygga din framtid i butik?
Välkommen med din ansökan - vi intervjuar löpande.
Hemköp samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
464 31 MELLERUD (VÄSTRA GÖTALANDS) Arbetsplats
Hemköp Mellerud Torget Jobbnummer
9786411