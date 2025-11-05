Medarbetare till Customer service hos Frigoscandia AB Örebro
2025-11-05
Vi söker nu dig som önskar att göra skillnad för våra kunder och fasthålla den servicen som vi står för.
Vi erbjuder digVi erbjuder möjligheten till personlig utveckling på Frigoscandia AB. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och kloka kollegor. Vår verksamhet är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Som anställd hos Frigoscandia erbjuder vi dig en marknadsmässig lön, friskvårds bidrag samt förmånliga rabatter hos bland annat träningsanläggningar och hotell.
Om rollen
Du kommer att vara kundens första kontakt inom Frigoscandia AB och tillgänglig både via telefon och e-post. I rollen ingår att hantera alla typer av kundfrågor, på egen hand eller med hjälp av andra funktioner inom företaget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Dokumentera/hantera ärenden i vårt CRM-system. (ärendehanteringssystem)
- Följa upp ärenden och säkerställa att kunden får återkoppling.
- Hantera inkommande samtal.
- Bevaka, hantera och stänga avvikelser.
- Lägga manuella bokningar, justera eventuella ändringar.
- Gods sökning med hjälp av system och manuellt
- Följa upp upprepande fel, hitta grundorsak till problemet för att hitta lösningar eller ta det vidare till ansvarig funktion.
- Ta action på obokat och omärkt gods på sina terminaler, så att det hanteras och lämnar terminalerna.
KvalifikationerVi söker dig som får en kick av att ge kunden det lilla extra när det kommer till service och som vill växa och bli bättre tillsammans med oss! Du reagerar och agerar snabbt och rationellt när saker uppstår, har en förmåga att se utanför boxen och lyfter gärna tankar och idéer med arbetsgruppen. Vi utgår från våra kärnvärden; vi tar ansvar, spelar för laget och vill mer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom logistik och är van vid att fungera som spindeln i nätet mellan flera parter. Utbildning inom tex. Service Management, logistik eller transport är meriterande.
De flesta kunddialoger är på svenska men vi har även en hel del på engelska. Det innebär att vi gärna ser att du kan uttrycka dig väl, i tal och skrift, på båda språken.
För att trivas i denna roll tror vi att du har ett genuint intresse för service och kvalitativa logistik- och transportprocesser. Du är en fena på service och har en positiv grundinställning. För att lösa de utmaningar som uppstår i tjänsten krävs nyfikenhet, analytisk förmåga samt att du är stresstålig och uthållig. Du har lätt för och uppskattar att samarbeta med andra. Dessutom förstår du vikten och värdet av både kvalitet och säkerhet i utförandet av våra tjänster.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Örebro och vi tror på, att det bästa upplägget är en mix av att ses på kontoret och de positiva effekterna som det ger men att där även finns möjlighet att kunna arbeta hemma för att få ihop livs pusslet.
Vi har kollektivavtal med Unionen för tjänstemän.
Förutom dina tidigare kvalifikationer sätter vi stort värde på dina personliga egenskaperna som du kan bidra med till gruppen.
AnsökanSista ansökningsdag är 26 november, men vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta rekryterande chef Christer Råberg, christer.raberg@frigoscandia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Frigoscandia är specialister på tempererad livsmedelslogistik och har 75 års erfarenhet av transport och lagring av kylda och frysta livsmedel. Som marknadsledare i Norden levererar vi hållbara logistiklösningar till hela livsmedelskedjan, från producenter och grossister till butiker, restauranger och storhushåll m.fl. Vi erbjuder smarta och flexibla logistiktjänster som är enkla att hantera och vi utvecklas ständigt i takt med ny teknik inom fordon, lagring och informationssystem. I Sverige har vi 12 lager och 24 terminaler (egna och genom partners) och i december 2024 flyttade vi vårt huvudkontor och största lager till en ny modern anläggning i Hyllinge utanför Helsingborg. Vi är numera en del av den globala logistikkoncernen Dachser som satsar stort på tempererad livsmedelslogistik i Norden genom Frigoscandia. Vår omsättning 2024 uppgick till 3,2 miljarder SEK och vi har drygt 1 100 anställda. Läs mer om oss på www.frigoscandia.com
Frigoscandia vill vara en säker och därför alkohol- och drogfri arbetsplats. Du som söker jobb hos oss ska därför känna till att vi på sina ställen genomför slumpvisa alkohol- och drogtester på alla anställda, kollektiva som tjänstemän. Vid nyanställning kan vi även komma att begära utdrag från belastningsregistret.
