Medarbetare Till Customer Fulfilment (logistik), Ikea Stockholm Barkarby
Ikea Svenska Försäljnings AB / Logistikjobb / Järfälla Visa alla logistikjobb i Järfälla
2026-02-12
Nu söker IKEA Stockholm Barkarby medarbetare till vår Logistikfunktion, som vi kallar Customer Fulfilment. Är du en lagspelare som motiveras av att arbeta i en miljö som präglas av ett högt tempo? Är du en person som bidrar med energi och arbetsglädje? Delar du också IKEAs värderingar och tror på vår vision - att skapa en bättre vardag för de många människorna? Sök då tjänsten redan idag!
Vi söker dig som trivs med att samarbeta med andra och har lätt för att kommunicera med alla slags människor. Vidare ser vi att du är flexibel, har lätt för att se vad som behöver göras och gärna tar egna initiativ. Du är också noggrann, pålitlig och har en positiv attityd. Arbetet innebär många tunga lyft och kan därför vara fysiskt ansträngande, vilket gör att det är en fördel om du har god fysisk förmåga.
På IKEA tror vi att varje individ har något värdefullt att erbjuda och vi rekryterar i första hand utifrån vem du är som person och vilka värderingar som driver dig. Har du dock tidigare logistikerfarenhet och truckkort är det meriterande.
Att jobba med oss
På IKEA Stockholm Barkarby är det full fart från tidig morgon. Vi är totalt ca 150 medarbetare på Customer Fulfilment som kör truck, tar hand om inleveranser, packar upp varor, plockar och lämnar ut kundordrar.
Vårt ansvar är att säkerställa påfyllnad av Tag Själv Lagret och Saluhallen samt bidra till ett kommersiellt och välfyllt varuhus. Vi spelar också en viktig roll i att plocka och hantera kunders onlinebeställningar, så att de levereras korrekt och i tid. Vi befinner oss i en förändringsresa där ingen dag är den andra lik. Oavsett arbetsuppgift möter du arbetet med samma glädje, energi och tydliga mål - att på ett säkert, effektivt och kund fokuserat sätt bidra till hela IKEAs försäljning och skapa en fantastisk kundupplevelse, både i varuhuset och online.
Om detta arbetsområde
Tjänsterna vi rekryterar till är:
• 32 timmar/veckan (ca 80%) tillsvidareanställning
• 10 timmar/veckan (ca 25%) tillsvidareanställning
Tjänsterna inleds med 6 månaders provanställning, om inte redan anställd på IKEA. Startdatum under mars/april alt maj/juni eller enligt överenskommelse.
Arbetspassen för tjänsterna på 80% är schemalagda med arbete vardagar samt varannan helg. Antingen arbetar du dagtid med start redan 05:00 på morgonen. Alternativt så arbetar du både dag- och kvällstid med tidigast starttid 06:30 och sluttid senast 21:00.
Tjänsterna på 25% är schemalagda varannan helg samt 1 kväll i veckan. Kvällspassen är förlagda med start 16:00 eller 17:00 och helgerna med start antingen 05:10 eller 12:00.
Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal och utöver din grundlön får du OB-tillägg. Jobbar du till exempel på lördagar efter kl. 12:00, hela söndagar och röda dagar får du 100 % OB-ersättning.
På IKEA har vi också förmåner i form av personalrabatt, friskvårdsbidrag samt hälsokonto för alla våra anställda. Men erbjudandet som IKEA framför allt erbjuder dig är en arbetsplats där det finns en stark tro på dig som medarbetare. Vi är en arbetsplats där det finns olika sätt att växa på. När du växer, växer också IKEA!
Ansök nu!
Ansök via vår hemsida www.ikea.se/jobb
med CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev, utan du kommer istället att få svara på några frågor. Du kommer få besked via mail om du går vidare till nästa steg. Håll även koll på din skräppkorg då våra mail ibland hamnar där.
Vi uppmuntrar och välkomnar varmt ansökningar från människor med olika kulturer, bakgrunder och erfarenheter eftersom vi vet att mångfald inom IKEA gör oss starkare. Har du några frågor vänligen kontakta rekryterande chef George, george.georgescu1@ingka.ikea.com
eller rekryterare Sophia, sophia.rosander@ingka.ikea.com
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är måndag 23 februari.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Svenska Försäljnings AB
Folkungavägen 50 (visa karta
177 38 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Ikea Barkarby Jobbnummer
