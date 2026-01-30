Medarbetare till Call-center/Kundbokare/kundintag
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Kapita Investment Group AB i Göteborg
Om rollen
Du identifierar, kontaktar och kvalificerar nya investerare och affärspartners. Du är första kontakten med Kapita och driver inflödet av affärer.
Rollen är telefon- och digitalbaserad. Tempot är högt. Målen är tydliga. Resultat följs upp dagligen.
Du bokar och koordinerar möten till vårat säljteam och säkerställer hög kvalitet i varje kontakt.
Ditt uppdrag
Prospektera aktivt och identifiera nya potentiella investerare och affärspartners
Ta första kontakt via telefon e-post och digitala kanaler
Boka koordinera och kvalitetssäkra möten till våra Wealth Management- och säljteam
Presentera Kapita och våra investeringsmöjligheter på ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt
Bygga och utveckla relationer med potentiella kunder
Dokumentera och uppdatera samtliga kunddialoger i CRM
Analysera dialoger utfall och konvertering
Optimera arbetssätt manus och prioritering för att maximera genomförda möten och affärer
Vem du är
Du har ett genuint intresse för finans investeringar och affärer
Du trivs med kundkontakt och utgående samtal
Du drivs av mål siffror och tydliga krav
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för din pipeline
Du bidrar aktivt till teamets resultat

Publiceringsdatum
2026-01-30

Kvalifikationer
Erfarenhet av kundkontakt försäljning eller mötesbokning är meriterande
Intresse för investeringar och finansiella produkter
Flytande svenska och god engelska
Anställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Placering Göteborg

Så ansöker du
Urval sker löpande. Skicka CV och kort personligt brev.
Beskriv ditt intresse för finans kundkontakt och försäljning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kapita Investment Group AB
Engelbrektsgatan 28
411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
9715452
