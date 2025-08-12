Medarbetare till betonggjuteri / stenindustri

Svensk Terrazzo-Teknik AB / Maskinoperatörsjobb / Flen
2025-08-12


Vårt företag söker nu medarbetare till vår terrazzofabrik i Flen.
OBS! Vänta inte med att skicka Din ansökan! Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens utgångsdatum.
Uppgifterna innefattar gjutning, maskinell bearbetning (sågning, slipning, etc.), avsyning, emballering, lastning av leveranser, mottagande av leveranser, m.m.
Tjänsten kräver egenskaper såsom god fysisk kondition, ansvarstagande, ordningssinne, samarbetsförmåga samt lyhördhet och mottaglighet för instruktioner.
Meriterande är tidigare erfarenhet från byggbranschen samt truckvana.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: johan@svenskterrazzoteknik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Terrazzo-Teknik AB (org.nr 556760-2478), https://svenskterrazzoteknik.se/
Östertorpsvägen 10 (visa karta)
642 34  FLEN

Arbetsplats
Svensk Terrazzo Teknik AB

Jobbnummer
9454640

