Medarbetare till barnmottagningen/regionsamordnare sällsynta diagnoser
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-06-24
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Vill du göra verklig skillnad för barn och familjer? Hos oss på barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall får du ett meningsfullt uppdrag där du kombinerar nära patientarbete på vår mottagning med arbete inom Centrum för Sällsynta Diagnoser Mellansverige (CSD) där du stödjer familjer, driver utveckling och samverkar regionalt . Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens, god gemenskap, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka framtidens vård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som regionsamordnare inom CSD får du en självständig och stimulerande roll med ansvar för att bidra till en bättre livssituation för personer med sällsynta hälsotillstånd i Region Gävleborg. Du ingår i ett regionalt nätverk av CSD-samordnare och har nära kontakt med CSD:s kansli i Uppsala som leder arbetet. För mer information: https://csdsamverkan.se/.
Uppdraget innebär att
• vägleda professionen samt patienter och anhöriga i vården och samhällets stödsystem
• kartlägga behov och upprätta behovsplaner tillsammans med patienter och anhöriga
• samordna kontakter mellan vården, skola, socialtjänst, Försäkringskassan, LSS med flera
• arrangera föräldraträffar, temadagar, workshops och föreläsningar
• medverka i regionalt och nationellt utvecklingsarbete inklusive expertteam
• bidra vid implementering av vårdprogram, kunskapsstöd och kvalitetsregister.
I den kliniska delen av tjänsten arbetar du på barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall med arbetsuppgifter som är relevanta utifrån din profession och verksamhetens behov. Arbetet sker i nära samverkan med teamet kring barnets och familjens behov.
Det kan till exempel innebära
• bedömning, rådgivning och stöd till barn och familjer
• mottagningsarbete inom öppenvård
• delaktighet i dagsjukvård och hemsjukvård där det är aktuellt
• patient- och närståendekontakter vid komplexa och långvariga vårdbehov
• samordning och teamarbete med fokus på barnets bästa enligt barnkonventionen och NOBAB-standard.
För dig som är sjuksköterska kan arbetsuppgifterna även omfatta medicinsk förberedelse, behandling, provtagning och telefonrådgivning.
Vi erbjuder dig
• ett meningsfullt arbete med stor variation
• ett nära och kompetent team
• kontinuerlig kompetensutveckling
• möjlighet till fördjupning och utveckling
• en roll där du får kombinera kliniskt arbete med utveckling och samordning.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och driva dina arbetsuppgifter framåt. Samtidigt uppskattar du nära samarbete med andra och bidrar till ett gott teamklimat. Du är strukturerad och kommunikativ, med lätthet att skapa goda kontakter både med kollegor, patienter och närstående. I en verksamhet där förutsättningarna ibland kan förändras snabbt är du flexibel och anpassningsbar, och du möter olika situationer med ett lugnt och lösningsorienterat förhållningssätt.
För tjänsten krävs att du
• är legitimerad inom hälso- och sjukvården, som exempelvis sjuksköterska, fysioterapeut eller dietist, eller har annan relevant utbildning och erfarenhet
• har god kunskap i svenska i tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom barnsjukvård, skola, BVC eller annan verksamhet med barn och familjer, och av arbete med sällsynta tillstånd. Det är även meriterande om du har erfarenhet av samordning eller arbete med patienter med komplexa vårdbehov. För tjänsten är det en fördel om du har ett etablerat nätverk inom vård och samhällsaktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1816". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Kontakt
Nicolé Evensson, Vårdförbundet nicole.evensson@regiongavleborg.se Jobbnummer
9977765