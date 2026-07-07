Medarbetare till avdelningen för Customer Support, Ovako Hofors
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2026-07-07
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Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Ovako i Hofors söker nu en medarbetare till avdelningen för Customer Support. Du kommer att bli del av vårt Customer Support team i Hofors vilka är ett kompetent och positivt gäng med god gemenskap. Som medarbetare på Customer Support kommer din dag bestå av kontakter med säljbolag och kunder på en global nivå. Men likaså kontakter in i organisationen såsom exempelvis planering och produktion.
Låter det här som nästa steg för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi arbetar med löpande urval!
Vi är mycket stolta över vårt stål, likaså för det ansvar vi tar för att bidra till ett mer hållbart samhälle! Visste du till exempel att allt vårt stål produceras av återvunnet skrot? Detta gör att vår stålproduktion har hela 80 procent mindre koldioxidavtryck, jämfört med det globala genomsnittet.
Vårt arbete präglas av mångfald och våra värdeord; nytänkande, kunnig och ansvarsfull, vill du vara med att utvecklas med oss?
Rollbeskrivning
Dina primära arbetsuppgifter kommer bestå av att ha kontakt med kund och säljbolag igenom Ovakos säljprocess med fokus i högsta grad på de löpande affärerna, allt från orderbokningen till levererad order och uppföljning och kunddialog därefter.
Du är alltså en viktig länk mellan produktion/planering till våra säljbolag och kunder för att kommunicera proaktivt runt kundens order och leverans.
Du befinner dig mest i de löpande affärerna med avseende på daglig kontakt med kund och säljbolag globalt. Orderbokning och volymallokering samt proaktivt arbete med information och business intelligence till marknads-och säljorganisationen inom företaget är en stor del av din dag.
Du arbetar aktivt med för företaget viktiga definierade mål och KPIer.
Du ansvarar vidare för uppdatering och koppling av kundregister, prisregister och artikelregister. Viss fakturahantering och administration av stödsystem som är viktiga för en affärs uppbyggnad och bibehållande, ingår också.
Då vi är ett globalt bolag, med flera produktionsenheter i Sverige och kunder runt om världen, kan resor förekomma både inom och utanför Sverige.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig med akademisk bakgrund, med en engagerad och närvarande profil som drivs av att leverera en högklassig service och kvalitativ kundkontakt.
Du trivs med att ha många kontaktytor i ditt arbete och vi tror att du som söker är en person som beskriver sig själv som "spindeln i nätet".
Du är lyhörd för kundens behov och är en flexibel person som har drivkraften att ta tag i utmaningarna samt besitta förmågan att se lösningarna för dem.
Du är bekväm med att självständigt driva ditt arbete framåt och fatta beslut inom givna ramar. Vi tror också att du som söker är en person som kan hantera att arbetsdagen inte alltid blir som planerat och kan finna arbetsglädje i att samarbeta med andra.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god administrativ förmåga och du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och/eller administration. Du har god datavana, hanterar Officepaketet väl samt har förmåga att kunna hämta och hantera data och arbeta parallellt i olika system. Du har goda kunskaper i både det svenska och engelska språket, både i tal och skrift.. Då vårt koncernspråk är engelska och en stor del av kommunikationen med våra kunder sker på engelska, behöver du vara bekväm med att använda det engelska språket på en daglig basis. Vi ser det som meriterande om du även behärskar det tyska eller det franska språket.
Då resor förekommer i tjänster ser vi gärna att du som söker har B-körkort.
Då vi är en teknisk industri tror vi att det är en fördel om du har viss teknisk kunskap och förförståelse sedan tidigare. Men om inte, så tror vi på viljan att lära och är övertygande om att du med rätt inställning och intresse kan lära dig!
Annonsen publiceras under sommar- och semestertider, vilket kan innebära något längre svarstider än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod och önskar dig en riktigt fin sommar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Ovako
Ovako är en ledande producent av rent, högkvalitativt specialstål för kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Vårt stål tillverkas av 97 % återvunnet material och möjliggör starka och lätta lösningar med ett världsledande lågt koldioxidavtryck. Med cirka 2 500 medarbetare och en omsättning på 900 miljoner euro är Ovako verksamt i över 30 länder. Bolaget är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av Nippon Steel Corporation, en av världens största stålproducenter. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp, www.nipponsteel.com,
Ovako Company Video Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338), https://www.ovako.com/sv/
Hofors (visa karta
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813 82 HOFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ovako Hofors Kontakt
Jessica Niskanen jessica.niskanen@ovako.com 059160424 Jobbnummer
9995864