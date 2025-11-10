Medarbetare som kan taktilt teckenspråk
2025-11-10
Som utförare har du möjlighet att göra en verklig skillnad i någons liv genom att stödja dem i deras vardagliga aktiviteter och hjälpa dem att uppnå sina mål.
Höjdpunkter med jobbet:
• Meningsfullt arbete
• Personlig kontakt
• FlexibeltPubliceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar ledsagning enligt LSS samt insatser enligt SoL.
Som ledsagare inom LSS arbetar du i en omfattning av 60 timmar per månad. En viktig uppgift är att bryta personers isolering genom gemenskap, stöd till fritidsverksamhet samt att ge råd och stöd i vardagssituationer. Ledsagningen är i huvudsak avsedd för att hjälpa den enskilde när den fysiska miljön skapar hinder för att själv kunna ta sig ut och delta i aktiviteter av vardaglig karaktär i sin närmiljö.
Som ledsagare fungerar du som ett stöd varje månad i aktiviteter utanför hemmet. Ledsagningen kan avse både kontinuerliga och tillfälliga behov. Omfattningen är 60 timmar per månad, med varierande tider beroende på individens behov och planerade aktiviteter. Schema upprättas gemensamt mellan ledsagaren och personen.
Utöver ledsagning finns det även möjlighet att utföra hemtjänstinsatser enligt SoL, i en omfattning av cirka 21 timmar per månad.Profil
Vi söker en trygg, uppmärksam och lyhörd ledsagare som kan vara personens ögon och öron i vardagen. Personen bor i Dalarna och har en aktiv livsstil där natur, promenader och djur är viktiga delar av personens liv. Kvalifikationer
* Du behöver vara 18 år eller äldre.
* Kompetens inom dövblindhet
* Utbildning i dövblindtolkning är meriterande
* Har gjort eller ska delta i webbutbildningen: Att erbjuda stöd vid förvärvad dövblindhet - NKCDB
* Goda färdigheter i taktilt teckenspråk
* Viss hästvana är underlättande
* Du är lugn, uppmärksam, kommunikativ och har gott omdöme
* Du har förmåga att samarbeta och samtidigt arbeta självständigt
Om arbetsplatsen
Som ledsagare hjälper du personen att:
* Ledsaga tryggt och säkert i olika miljöer
* Syntolka det som händer omkring - både vad som syns och hörs
* Förmedla lättare samtal i vardagliga situationer
* Följa med på promenader, naturutflykter och vandringar
* Besöka peronens häst några gånger i månaden (du behöver inte vara hästvan, men inte rädd eller allergisk)
* Ibland följa med på resor från Dalarna
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Vid eventuell anställning för det här specifika uppdraget behöver du uppvisa registerutdrag ur brottsregistret från polisen.
Senast ansökan 2025-11-23
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
