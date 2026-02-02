Medarbetare sökes till Surte/Bohus Hemtjänst, föräldravikariat
2026-02-02
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen och tycker om utmaningar.
Att arbeta
tillsammans med människor är både stimulerande och roligt. Hos oss arbetar du och dina kollegor med att stödja de äldre så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har en helhetssyn på människan och förstår hur du genom ditt bemötande skapar trygghet och är en viktig person för våra äldre.
Nu söker vi två medarbetare för föräldravikariat till vårt fantastiska team i Surte/Bohus.
I hemtjänsten utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. I ditt arbete ingår dokumentation enligt socialtjänstlagen.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt vilket innebär att du tillsammans med dina kollegor är en
nyckelperson i nätverket kring omsorgstagaren. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, lärorikt och omväxlande arbete. Att arbeta inom vård och omsorg är att göra skillnad i vardagen för de personer som är i behov av just ditt stöd och din hjälp.
I arbetet ingår även att utföra ordination och delegerade uppgifter från hemsjukvården samt
dokumentation av dessa enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Ale hemtjänst använder digital signering av HSL-insatser, digitala lås samt mobil dokumentation.
Ale hemtjänst utför omsorg mellan kl 06.30-22.00.
Påverkningsbart schema, kvällstjänstgöring och tjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har god datorvana. B-körkort och kan cykla.
Utbildad undersköterska är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta inom vården och erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst är meriterande.
I din tjänst kommer du att ingå i ett team där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.Övrig information
Vi tillämpar språktest som en del i bedömningen, vid anställning.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vid ett erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregisterhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/51". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Tomas Fransson 0303703558 Jobbnummer
