Medarbetare sökes till Pressbyrån krav på tidigare Pressbyrån-erfarenhet
PressPassagen AB / Butikssäljarjobb / Sundbyberg
2026-01-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en självgående och erfaren medarbetare till vår Pressbyrån-butik.
Kravprofil (obligatoriskt):
Minst 1-2 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Pressbyrån
Tidigare anställd hos Pressbyrån (ej motsvarande butik)
Referens från tidigare köpman/butiksägare inom Pressbyrån
God kännedom om: butiksvana
Kassaarbete och service
Rutiner, kampanjer och arbetssätt inom Pressbyrån
Tempo- och kundintensiv miljö
Ansökningar utan tidigare Pressbyrån-erfarenhet eller referens kommer inte att behandlas.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig
Kan arbeta både självständigt och i team
Har hög servicekänsla och ett professionellt bemötande
Är flexibel med arbetstider (vardagar/helger)
Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad Pressbyrån-butik
Tydliga rutiner och struktur
Möjlighet till långsiktigt samarbete för rätt person

Publiciteringsdatum2026-01-23
Skicka CV samt referensuppgifter till tidigare Pressbyrån-köpman/butiksägare.
Ansökningar utan referens behandlas ej.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: Pb4508220@pressbyran.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare".
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare PressPassagen AB
Kontakt
Shkar Suliman
Pb4508220@gmail.com
0760954619
9702765