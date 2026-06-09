Medarbetare sökes till Nya Esplanaden Pizzeria

Heidari, Hamed / Restaurangbiträdesjobb / Oxelösund
2026-06-09


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Medarbetare sökes till Nya Esplanaden Pizzeria i Oxelösund
Vi på Nya Esplanaden Pizzeria serverar smakfulla pizzor, kebab och sallader m.m och nu söker vi en pålitlig och flexibel medarbetare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
• Matutkörning: Leverera våra rätter till kunder i närområdet.
• Hjälp i köket: Du stöttar personalen med diverse arbetsuppgifter som att städa, diska, förbereda råvaror och andra uppgifter som behövs för att verksamheten ska flyta på.
• Kundservice: Vid behov hjälper du till med att ta emot beställningar och ser till att våra kunder får en trevlig upplevelse.

Vi söker dig som:
• Är social, positiv och stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Behärskar svenska i tal och skrift, vilket är nödvändigt för att kunna kommunicera effektivt med både kunder och kollegor.
• Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs, både med utkörning och arbete inne i pizzerian.
• Tidigare erfarenhet inom restaurang eller kundservice är ett plus, men vi värdesätter rätt inställning högst.

Vill du bli en del av vår familjära pizzeria och bidra till vår fortsatta framgång? Skicka din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!

Med vänliga hälsningar/ Nya Esplanaden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: nyesplanaden@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Heidari, Hamed

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Esplanaden

Kontakt
Nya Esplanaden Pizzeria
nyesplanaden@gmail.com
076-747 54 42

Jobbnummer
9955720

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