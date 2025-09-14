Medarbetare sökes till Nya Esplanaden Pizzeria
2025-09-14
Medarbetare sökes till Nya Esplanaden Pizzeria i Oxelösund
Vi på Nya Esplanaden Pizzeria serverar smakfulla pizzor, kebab och sallader m.m och nu söker vi en pålitlig och flexibel medarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-14Dina arbetsuppgifter
• Matutkörning: Leverera våra rätter till kunder i närområdet (B-körkort är en fördel).
• Hjälp i köket: Du stöttar personalen med diverse arbetsuppgifter som att städa, diska, förbereda råvaror och andra uppgifter som behövs för att verksamheten ska flyta på.
• Kundservice: Vid behov hjälper du till med att ta emot beställningar och ser till att våra kunder får en trevlig upplevelse.
Vi söker dig som:
• Är social, positiv och stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
• Behärskar svenska i tal och skrift, vilket är nödvändigt för att kunna kommunicera effektivt med både kunder och kollegor.
• Är flexibel och kan hjälpa till där det behövs, både med utkörning och arbete inne i pizzerian.
• Har B-körkort (meriterande men inte ett krav).
• Tidigare erfarenhet inom restaurang eller kundservice är ett plus, men vi värdesätter rätt inställning högst.
• OBS: För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara berättigad till någon form av anställningsstöd.
Vill du bli en del av vår familjära pizzeria och bidra till vår fortsatta framgång? Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Med vänliga hälsningar/ Nya Esplanaden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: nyesplanaden@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidari, Hamed Arbetsplats
Esplanaden Kontakt
Nya Esplanaden Pizzeria nyesplanaden@gmail.com 076-747 54 42 Jobbnummer
9507502