Medarbetare sökes till Nattpatrullen i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-10-06
Är du en ansvarsfull och lyhörd person med erfarenhet av omvårdnadsinsatser och har körkort? Letar du efter ett meningsfullt och viktigt nattjobb där du får möjlighet att ge de äldre i Nacka kommun en tryggare tillvaro? Sök då tjänsten och bli en del av Nattpatrullen!
Ditt uppdrag
Nattpatrullen är en bilburen verksamhet som utför hemtjänstinsatser enligt SoL hos kund i enskilt hem nattetid, alla dagar, kl 22:15-07:30.
Du arbetar i team med kollegor där ert arbete styrs av kundens behov och önskemål. Vanliga arbetsuppgifter är stöd och hjälp i omvårdnad, hygien, tillsyn och att besvara trygghetslarm. Social dokumentation i vår journalsystem Epsilon ingår som en viktig del i arbetet. I uppdraget ingår också att vara kontaktperson för våra fasta nattkunder där du ansvarar för att upprätta och uppdatera kundernas genomförandeplaner enligt IBIC.
Nattpatrullen har i dagsläget sex bilar var av en svarar på inkommande trygghetslarm (Larmpatrull) från Nackas kunder. De som åker i larmbilen åker alltid i par för att kunna hjälpa och stötta varandra när oförutsedda omvårdnadssituationer uppstår. Det kan krävas ett korrekt och snabbt agerande och du måste därför vara trygg i din roll och kunna behålla ett lugn i oväntade situationer. Rotation av personal sker på samtliga bilar vid varje arbetspass utifrån arbetsmiljö och vårdtyngd. Våra bilar är utrustade med GPS och utgår från Sofiero Seniorcenter i Björknäs. Läs gärna mer om vårt uppdrag https://www.nacka.se/omsorg-stod/senior/hjalp-i-hemmet/hemtjanst/hemtjanst-under-natten/.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
- Är minst 18 år
- Van att arbeta vaken natt
- Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg
- Avslutad eller snart avslutad undersköterskeutbildning
- Erfarenhet av demens/kognitiv svikt och psykiatri
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- B-körkort och mycket god körvana i alla vägunderlag samt mörker
- Dokumentationsvana
- Mobil, dator- och systemvana
- Har lätt för att hantera tekniska hjälpmedel
Är det här du?
Vi ser att du har undersköterskeutbildning eller är i slutet av dina studier. Du har praktisk erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, har förståelse för och arbetar efter Äldreomsorgens nationella värdegrund. Det är meriterande om du har vana från att arbeta hos kund i enskilt hem och att du kan hantera olika tekniska hjälpmedel. Vi ser att du är van att arbeta natt och inte är rädd för att arbeta i mörker då vi rör oss utomhus året om och belysningen kan vara begränsad hos våra kunder. Du sätter givetvis kundens trygghet, välbefinnande och behov främst, har ett lugn och gott bemötande gentemot alla du möter samt tänker service i alla lägen. En självklarhet är att du har en yrkesstolthet, är professionell och att du vill leverera kvalitet både till kunder och kollegor.
Dina personliga kompetenser
- Serviceinriktad/kundfokuserad
- Stabil Samarbetsförmåga
- Självgående
- Lojal
- Strukturerad
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss får du arbeta utifrån flexibel arbetstidsmodell vilket innebär att du kan välja att arbeta heltid eller deltid. Vi erbjuder vi dig även ett stimulerande arbete där du kan göra skillnad för personer som behöver stöd och omvårdnad i hemmet. Vi arbetar aktivt med individuella anpassningar för att kunna ge våra kunder en hög kvalitet av stöd och service. Arbetet utgår och har alltid fokus utifrån kundens behov.
Utdrag från belastningsregistret
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär utdraget i samband med att du skickar in din ansökan då handläggningstiderna kan vara långa. Beställ via länken https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Intresserad?
Rekryteringsprocessen består av en intervju och ett verksamhetsbesök. I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi därför endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Det är viktigt att du har ett CV som tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Sonja Dupé, bitr verksamhetschef på natt- och larmpatrullen, på e-post sonja.dupe@nacka.se
Om du vill veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Mithoo Theander, rekryteringsspecialist, på mithoo.theander@nacka.se
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/581". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter Kontakt
Sonja Dupé, bitr. verksamhetschef +4687189038 Jobbnummer
9542497