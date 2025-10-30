Medarbetare sökes till mekanisk verkstad belägen i Tibro!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2025-10-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Verkstadsmedarbetare till familjärt företag i Tibro
Till vår kund inom metallindustrin söker vi nu en händig och flexibel verkstadsmedarbetare med vilja att resa. Företaget är ett litet, familjärt bolag beläget i Tibro där du får möjlighet att arbeta i en trivsam och utvecklande miljö.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en verkstadsmiljö?
Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi söker dig som vill vara en del av ett mindre team där arbetsuppgifterna är varierande och där du får använda både händerna och huvudet. Din främsta uppgift är att anpassa och förbereda komponenter som senare monteras ute hos kund.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Montering av komponenter
Svetsning, fräsning och svarvning
Tillverkning och renovering av delar
Arbetet sker både i verkstaden i Tibro och ute hos kund. Hur mycket du reser varierar beroende på projektens omfattning.
Du kommer ha ett nära samarbete med kollegorna i projekten. Där du får möjligheten att vara med från start till mål.
Vilket ger en värdefull helhetsbild av hantverket.
Vi söker dig som:
Har ett praktiskt handlag och god problemlösningsförmåga
Är självgående, ansvarstagande och initiativrik.
Har erfarenhet av verkstadsarbete.
Trivs med ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse av att meka och skapa. Kanske har du tidigare arbetat inom verkstadsindustrin eller gått en teknisk eller praktiskt inriktad utbildning. Det viktigaste är att du är van vid ett fysiskt arbete och trivs med att jobba med kroppen.
Meriterande erfarenheter:
Svarvning och/eller svetsning
Truckkort med behörighet B
Praktiskt arbete, exempelvis skruvande eller mekande på fritiden
Krav för tjänsten:
God kunskap i ritningsläsning
B-körkort
Som person är du ansvarstagande, noggrann och har en stolthet i att alltid leverera ett väl utfört arbete. Du är initiativrik, trivs med att arbeta både självständigt och i team - och har en naturlig vilja att hitta lösningar när utmaningar dyker upp.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
9580681