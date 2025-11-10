Medarbetare sökes till Kungsholmens hemtjänst
2025-11-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Hos oss på Hemtjänsten i Kungsholmen är du del av ett lagarbete för att våra äldre kungsholmsbor ska ha en fungerande vardag och där vi varje dag gör skillnad i människors liv.
Vi utgår från två centralt belägna lokaler, en på Kronobergsgatan vid Fridhemsplan och en på Wivalliusgatan i Marieberg - båda med närhet till buss och tunnelbana, Enheten består av cirka 60 tillsvidareanställda medarbetare och leds av två enhetschefer, tillsammans med samordnare, administratör och dokumentationsombud.
Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie eller vikariera vid behov - och som delar vår vilja att göra skillnad för de äldre.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En meningsfull och utvecklande arbetsplats där du verkligen gör skillnad
Trygga och erfarna kollegor som stöttar varandra
Kompetensutveckling och utbildningar för att växa i din yrkesroll
En trygg arbetsmiljö med fokus på omtanke och respekt
Din roll
Som undersköterska i hemtjänsten är du en nyckelperson i många människors liv.
Du möter de äldre i deras hem och ger stöd i vardagen - alltid med fokus på trygghet, delaktighet och självbestämmande. Med målet att den äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
Du arbetar utifrån biståndsbeslut och ansvarar för att ge insatser som främjar individens förmåga och livskvalitet.
I arbetet ingår också att svara på trygghetslarm, dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer och deltar i samordnade individuella planeringsmöten (SIP).
Du samarbetar nära med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och hemrehab-teamet - alltid med individen i centrum.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso-och sjukvården eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
god datorvana
vana av att dokumentera
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du har engagemang och vilja att göra skillnad. Du har en god förmåga att samarbeta med andra. Som person är du trygg och stabil, med god förmåga att ställa om och anpassa dig till nya omständigheter. Du lyssnar och anpassar dig till mottagaren och situationen. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, med en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön/timlön Så ansöker du
