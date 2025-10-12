Medarbetare sökes till kök och servering till en kund i Göteborg

Aaryati Consulting AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2025-10-12


Vi söker nu några engagerade medarbetare till kök och servering för en kund i Göteborg. Du kommer att arbeta i en trivsam miljö tillsammans med kollegor som värdesätter samarbete och god service.

Publiceringsdatum
2025-10-12

Dina arbetsuppgifter
Disk och köksstädning
Hjälpa till med matlagning och enklare förberedelser
Servering och att ta emot beställningar
Bidra till en positiv och effektiv arbetsmiljö

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor.
Har god samarbetsförmåga och tar ansvar
Erfarenhet inom restaurang, kök eller servering är meriterande men inget krav

Tjänsten är på heltid och kan komma att kombineras med aktuella stödformer via Arbetsförmedlingen, beroende på den sökandes förutsättningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: Info@aaryati.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aaryati Consulting AB (org.nr 559307-4346)
422 52  HISINGS BACKA

Jobbnummer
9552231

