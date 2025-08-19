Medarbetare sökes till kläd & Inredningsbutik
2025-08-19
Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet av butiksanställning eller försäljning.
Har du dessutom jobbat med e-handel eller andra digitala säljkanaler är det ett stort plus.
Vår butik erbjuder kläder i naturmaterial, gärna rättvisemärkta, samt möbler och inredning från hela världen.
Vi uppskattar om du har intresse för mode och olika kulturer.
Vi söker nu en person som är:
• Naturlig och lätt att samarbeta med
• Du som har glimten i ögat och som älskar att hjälpa kunden rätt i butiken
• Serviceinriktad och engagerad i ditt arbete
• Flexibel och trivs med varierande uppgifter
Tjänsten:
Vikariat under mammaledighet med start under hösten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: stajlinredning@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Arbetsgivare Stajl Inredningsverksta' AB
(org.nr 556567-1483) Jobbnummer
9465803