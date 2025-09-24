Medarbetare sökes till förråd och lager, Logistikservice i Halmstad
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt lager och förråd.
Om arbetet
På logistikservice tar vi hand om all logistik inom Region Halland. Bland annat ansvarar vi för eget centrallager, post, yttre och inre transporter inom hela Regionen. Verksamheten är komplex och är en viktig verksamhet där vi hela tiden tittar på nya möjligheter att utveckla effektivitet och kvalitet.
Intern logistikservice innebär att personalen ansvarar för olika former av transportuppdrag på sjukhuset. Transportörerna samarbetar nära vårdpersonalen för att göra patientflödet så smidigt som möjligt och bidra till hög kvalitet på avdelningen. Arbetsuppgifterna för personalen innefattar till största delen olika former av transportuppdrag med hjälp av ett dragfordon och vagnar. Uppdragen innebär mycket samarbete, både inom arbetsgruppen och med vårdpersonalen. Arbetet innebär också kontakt med patienter och anhöriga, där medarbetarna stärker patientens upplevelse av kvalitet. Arbetsuppgifterna innefattar även möbelflyttar mellan avdelningar och möteslokaler.
Med intern logistikservice stödjer vi vårdenheterna med olika arbetsuppgifter som ger nytta och värde för vårdpersonalen, så att de kan fokusera på sina patienter och omvårdnaden av dessa. Med intern logistikservice arbetar vi individuellt och erbjuder medarbetarna ett både flexibelt och omväxlande arbetsinnehåll. Vi som arbetsgivare har förväntan på dig som medarbetare, att du har rätt kompetens och förmåga att prestera inom vårdnära service.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har gymnasieutbildning. B-körkort är ett krav, har du truckkort är det meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat i liknande organisation med logistik, lager och godstransporter, men det är inget krav. God förmåga att hantera olika datorsystem är meriterande.
För att trivas och lyckas i denna roll är det viktigt att du är ansvarsfull och noggrann. Rollen kräver en hög grad av servicekänsla, du har ett gott bemötande och sätter kunden i fokus. Vidare ser vi att du är flexibel har ett kreativt tänkande och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Då tunga lyft förekommer kräver tjänsten god fysik. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Av säkerhetsskäl måste du kunna förstå skriftliga instruktioner och kunna kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners, därför krävs mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
