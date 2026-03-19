Medarbetare sökes till Floagårds Ägg AB start omgående
2026-03-19
Floagårds Ägg AB söker en engagerad och ansvarstagande medarbetare till vår äggproduktion med omgående start.
Vi har cirka 60 000 höns och sköter även uppfödning av våra egna unghöns. Som medarbetare hos oss kommer du främst att arbeta med de dagliga rutinerna i produktionen. Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Daglig tillsyn av höns
Plockning och hantering av ägg
Skötsel och rengöring i stallarna
Allmänt förekommande sysslor inom äggproduktion
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Har intresse för djur och lantbruk
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder:
En varierad och praktiskt inriktad tjänst
Möjlighet till fast anställning efter provanställningSå ansöker du
Skicka din ansökan till floagardsagg@gmail.com
så snart som möjligt. Märk din ansökan med "Ansökan Floagårds Ägg". Vi går igenom ansökningarna löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: floagardsagg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Floagårds Ägg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Floagårds Ägg AB
(org.nr 556431-7187)
Allberg Lassagård 304 (visa karta
)
311 96 HEBERG Jobbnummer
9808624