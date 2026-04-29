Medarbetare sökes till Daglig verksamhet, Laholms kommun
Laholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Laholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Laholm
2026-04-29
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Hos oss får du vara med och bidra till att varje enskild individ får möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning.
Att jobba på en daglig verksamhet är både otroligt roligt och ibland också utmanande. Du behöver vara genuint intresserad av att möta våra deltagare med värme och engagemang för att skapa rätt förutsättningar för dem att växa och utvecklas utifrån sin motivation, vilja och förutsättningar. Genom det bidrar du till en verksamhet som bygger på lust, skaparglädje och gemenskap, med utvecklande arbetsuppgifter och meningsfull sysselsättning.
Vi strävar efter att ha personalgrupper som kompletterar varandra med olika kompetenser, både utifrån utbildning och erfarenhet men också utifrån personliga egenskaper. Då får vi de bästa tänkbara teamen i verksamheten och vilket gynnar alla som tar del av vår verksamhet.
Du kommer att arbeta inom ramen för LSS (lagen om stöd/service till vissa funktionshindrade). Dina arbetsuppgifter är att inom Daglig verksamhet tillsammans med deltagare och kollegor planera, leda, fördela, dokumentera och ansvara för arbete/sysselsättning utifrån deltagarnas förmågor och förutsättningar. Du kommer att möta och arbeta med deltagare med varierande bakgrund och olika förmågor, vilket ställer krav på din förmåga att anpassa ditt bemötande efter deltagarnas individuella förutsättningar.
Hos oss bidrar du till att varje individ får en meningsfull och utvecklande sysselsättning. Arbetet i daglig verksamhet är både roligt och stundtals utmanande och kräver kunskap och kompetens för att möta deltagarna med värme och engagemang. Du blir en viktig del av en verksamhet som präglas av skaparglädje och gemenskap, där deltagarna erbjuds utvecklande arbetsuppgifter och en meningsfull sysselsättning.
Vi värdesätter team där olika kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper kompletterar varandra - det skapar de bästa förutsättningarna för både personal och deltagare.
Brinner du för att arbeta med människor och tror på varje individs rätt att växa, utvecklas och bli mer självständig? Då kan du vara den vi söker!
Till vår kommunala dagliga verksamhet söker vi en engagerad stödassistent med erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet (LSS) samt har arbetslivserfarenhet från olika branscher. Du känner dig trygg i att arbeta i varierande miljöer och ser möjligheter i att utveckla verksamhet inom kreativa och arbetsinriktade sammanhang.
Hos oss står individens delaktighet, självbestämmande och utveckling i centrum. Vi arbetar för att alla människor - oavsett funktionsvariation - ska få rätt stöd för att växa, stärka sina förmågor och nå ökad självständighet.Dina arbetsuppgifter
• Ge individuellt anpassat stöd i daglig verksamhet
• Arbeta tillsammans med deltagare i olika arbetsinriktade aktiviteter
• Stärka individens självförtroende, delaktighet och självständighet
• Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner
• Bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet
Är du den vi söker?Kvalifikationer
• Är utbildad stödassistent, undersköterska alternativt har annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har erfarenhet av att arbeta i eller har arbetat i Daglig verksamhet med personer inom ramen för LSS personkrets 1 och 2, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrat och även i kombination med psykisk ohälsa, pedagogisk erfarenhet inom verksamhetens område
• Är beredd på att arbeta i en till en i intern grupp, interna grupper och/eller externa företagsgrupper ute i näringslivet
• Har ett rehabiliterande och habiliterande synsätt, god samarbetsförmåga och ett lågaffektivt bemötande
• Är trygg, flexibel och orädd inför nya sammanhang
• Har ett genuint intresse för människor och deras utveckling
• Arbetar lösningsfokuserat och ser individens möjligheter
• Delar värdegrunden om allas lika värde och rätt till utveckling
• Har körkort B
Meriterande för tjänsten är utbildning inom Studio III, AKK, lågaffektivt bemötande, Supported employment och Supported training. Erfarenhet från olika branscher och arbetsmiljöer.
Om anställningen
Antal tjänster: 4
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, LSS/HSL, Daglig verksamhet Kontakt
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000 Jobbnummer
9882835